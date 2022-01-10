تركية ترتدي ملابس حمراء منذ 67 عاما.. ما قصتها؟ (فيديو)

تواظب التركية (نافية جاز) على ارتداء ملابس حمراء منذ 67 عاما إثر حلم رأته في صغرها.

وتقيم جاز (77 عاما) في قرية غوزغولو بولاية بينغول (شرق) ولديها 11 ابنا و23 حفيدا.

وفي حديث لوكالة الأناضول، قالت نافية إنها عندما كانت في العاشرة من عمرها، رأت في منامها رجلا مسنا له لحية، طلب منها ارتداء ملابس ذات لون أحمر طوال حياتها.

وأفادت بأنها منذ ذلك الوقت ترتدي ملابس ذات لون أحمر، وكان جدها يهديها ملابس حمراء.

ولفتت إلى أن ابنتها التي تقيم في النمسا ترسل إليها باستمرار ملابس حمراء.



وأوضحت أنها عازمة على مواصلة ارتداء الملابس الحمراء حتى آخر يوم في حياتها، كما ترغب في أن يكون كفنها أحمر اللون.

بدوره، قال زوجها حكمت جاز، إن زوجته تحب الملابس الحمراء وهو يشتري لها أزياء بهذا اللون.

وأضاف “أشتري لها باستمرار ملابس وجوارب وأحذية حمراء، وأنا أيضا أحب الأحمر، فهو لون العلم التركي”.