رضيع أفغاني “هزت صورته العالم” يعود أخيرا إلى عائلته.. والجندي المجهول “سائق أجرة” (فيديو)

عاد رضيع أفغاني “هزت صورته العالم” إلى حضن عائلته بعد 5 أشهر أمضاها في منزل سائق أجرة عَثر على هذا الرضيع وحيدًا في مطار كابل، وسط فوضى عمليات الإجلاء من أفغانستان إثر سيطرة حركة طالبان على الحكم.

وفي 19 أغسطس/ آب، ووسط زحمة مطار كابل سلّم ميرزا علي أحمدي ابنه “سهيلًا”، وكان حينها يبلغ شهرين من العمر فقط، إلى جندي أجنبي آملًا أن يجتمع به خلال دقائق قليلة.

وليس واضحًا ما حصل بعد ذلك، لكن سائق الأجرة حميد صافي (29 عامًا) عثر لاحقًا في اليوم ذاته على الطفل يبكي وحيدًا على أرض المطار.

Sohail Ahmadi, who was just two months old when he got separated from his parents during last August's U.S.-led evacuation of Kabul airport, is reunited with his Afghan family Saturday.

