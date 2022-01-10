إيداعات الليرة التركية وفق الآلية الجديدة تتجاوز 107 مليارات

أعلن نائب وزير الخزانة والمالية التركي محمود غورجان أن إيداعات العملة المحلية وفق الآلية المالية الجديدة تجاوزت 107 مليارات ليرة، حسب وكالة الأناضول.

وخلال اجتماع اقتصادي لفرع حزب العدالة والتنمية بمدينة إسطنبول، اليوم الإثنين، قال غورجان إن حجم إيداعات العملة المحلية كان يبلغ 28 مليارا و200 مليون ليرة يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ثم ارتفع إلى 107 مليارات و600 مليون بحلول السابع من يناير/كانون الثاني الجاري.

وفي 20 ديسمبر الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

والآلية المالية الجديدة المسماة “وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف” تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

وخسرت الليرة التركية 44% من قيمتها خلال 2021.

وكان وزير المالية التركي نور الدين نباتي قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن الجدل قد انتهى في بلاده بشأن أسعار صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية.

وأوضح أن أسعار صرف العملات الأجنبية في تركيا باتت متوازنة وفق قواعد الأسواق الحرة.

وأفاد نباتي بأنه من الخطأ النظر إلى تركيا على أنها الدولة الوحيدة التي تعاني التضخم حاليا، مشيرا إلى أن العديد من بلدان العالم تواجه أيضا تحديات التضخم.