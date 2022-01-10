“أصبحنا بلا مأوى”.. الاحتلال الإسرائيلي يجبر عائلة “أبو كف” على هدم منزلها جنوبي القدس (فيديو)

اضطرت عائلة إبراهيم أبو كف إلى هدم منزلها في قرية صور باهر جنوب شرقي القدس، بقرار من الاحتلال الإسرائيلي.

ووثقت مقاطع مصورة -نشرتها منصات فلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي- إقدام أفراد العائلة على هدم منزلها أمس الأحد، بعدما أمهلتهم سلطات الاحتلال حتى الساعة الرابعة من فجر اليوم الإثنين، وإلا ستقوم آلياتها بذلك مقابل غرامة مالية باهظة.

وكما أظهرت اللقطات المصورة، أصبح أفراد العائلة المكونة من 8 أفراد في العراء، بعدما فقدوا بيتهم.

وقال إبراهيم أبو كف “نعيش في المنزل منذ 10 سنوات، وتطالبنا بلدية الاحتلال بدفع غرامة مالية عالية وندفعها شهريا، وقبل عدة أيام سلّمتنا قرارا يقضي بهدم المنزل رغم التزامنا بدفع الغرامة، حاولنا القيام بجميع الإجراءات القانونية لوقف الهدم لكن دون جدوى”.

وأشار أبو كف إلى أن البلدية الإسرائيلية وضعتهم أمام خيارين فقط، إمّا الهدم القسري، أو هدم آلياتها مقابل دفع جميع التكاليف المترتبة على ذلك، التي تبلغ 150 ألف شيكل (نحو 46 ألف دولار).

وعادة لا يستطيع عدد كبير من المقدسيين استيفاء الإجراءات الصعبة والمعقدة التي تطلبها بلدية الاحتلال مقابل منحهم رخص البناء، وهي إجراءات تحتاج إلى سنوات وتكلّف عشرات آلاف الدولارات.

ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) إن إسرائيل تبذل قصارى جهدها لمنع التطوير والبناء المخصص للسكان الفلسطينيين، مقابل البناء واسع النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء المخصصة لليهود فقط، وفي كتل الاستيطان التي تشكل القدس الكبرى.

ويعيش آلاف الفلسطينيين في المدينة تحت التهديد المستمر بهدم منازلهم أو محالهم التجارية التي يقدّرها المسؤولون الفلسطينيون بأكثر من 20 ألف منزل.

وقال وزير القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت ما يزيد على 62 مبنى في المدينة خلال العام الماضي.