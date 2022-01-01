في آخر ساعات 2021.. ألمانيا تغلق 3 مفاعلات نووية

أغلقت ألمانيا ليلة رأس السنة، أمس الجمعة، ثلاث محطات نووية وأخرجتها من شبكة الكهرباء، من أصل 6 محطات نووية متبقية.

وتم إيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية في بلدات بروكدورب بولاية شليزفيج هولشتاين، وجرونده في ولاية سكسونيا السفلى، وجوندريمينجن بولاية بافاريا، وإخراجها من الشبكة ليلة رأس السنة الجديدة.

وتمثل المحطات المغلقة نحو 11% من الكهرباء المولّدة في ألمانيا عام 2020، وتستمر عملية التفكيك المنصوص عليها قانونًا سنوات عديدة.

وكانت الحكومة الألمانية قد قررت التخلص التدريجي من الطاقة النووية عقب الحادثة النووية في مدينة فوكوشيما اليابانية عام 2011، عندما دمر زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) المحطة المقامة على الساحل، في أسوأ كارثة نووية بالعالم منذ حادثة تشيرنوبل عام 1986.

وسيتم إغلاق المفاعلات الثلاثة المتبقية بحلول نهاية العام الجاري 2022.

وأعلنت شركة برويسنالكترا -المُشغلة لمحطة الطاقة النووية في جرونده- إغلاق المحطة بعد فترة تشغيل استمرت قرابة 36 عامًا. وأشارت الشركة إلى أن حجم الكهرباء الذي أنتجته المحطة بلغ نحو 410 مليارات كيلوواط/ساعة، وهي كمية لم تنتجها أي محطة نووية أخرى.

واحتفل نحو 100 من المعارضين للطاقة النووية باللحظة التاريخية للإغلاق، بحمل أعلام مناهضة للطاقة النووية وألعاب نارية.

وفي محطة جوندريمنجن، فصل فريق العمل مولد المفاعل (سي) عن شبكة الكهرباء في الساعة الثامنة مساء أمس، وفق ما أعلنته شركة “آر دبليو إي” للطاقة.

وستظل 3 محطات نووية فقط تنتج الكهرباء في العام الحالي، وهي تقع في ولايات بافاريا وبادن-فورتمبرج وسكسونيا السفلى. وحتى بعد ذلك التاريخ، ستظل محطتان تعملان لإنتاج وقود نووي وقضبان الوقود للتصدير.

ودعا مزيد من مؤيدي الطاقة النووية في الآونة الأخيرة مجددًا إلى التمسك بهذا النوع من الطاقة، لأنه على عكس إنتاج الكهرباء من الفحم -على سبيل المثال- ينتج عنه انبعاثات أقل بوضوح من ثاني أكسيد الكربون المضر بالمناخ.