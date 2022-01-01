“خطبة الجمعة 10 دقائق”.. قرار للأوقاف المصرية يثير جدلا عبر مواقع التواصل

أثار قرار وزارة الأوقاف المصرية تحديد مدة خطبة الجمعة بـ10 دقائق فقط انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الوزارة قرارًا لها الخميس، قالت فيه إنه يتوجب على جميع الأئمة والخطباء مراعاة مقتضى الحال والاقتصاد في الخطبة، بأن تكون الخطبتان في حدهما الأقصى عشر دقائق، وعدم تجاوز هذا الوقت بأي حال.

وأضاف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، عبر مقطع مصوّر بقناته على يوتيوب وحسابه في فيسبوك “يتم التأكيد على جميع المفتشين وقيادات المديريات بالتأكيد على ذلك ومتابعة التنفيذ، وإحالة أي مخالف إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة، وإلغاء تصريح أي خطيب يخالف ذلك”.

وأعلنت الوزارة -عبر صفحتها على فيسبوك- قرارات بإلغاء تصريح خطيبين وخصم شهر من بدل صعود المنبر لخطيب ثالث، بدعوى مخالفتهم للتعليمات وذلك بعد القرار.

“كورونا السبب”

بدوره، قال وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة أيمن أبوعمر، إن خطبة الجمعة لا يجب أن تتجاوز 10 دقائق بسبب أزمة كورونا وسوء الأحوال الجوية، مشيدًا بالبيان الذي صدر من وزير الأوقاف حول التشديد على الانتهاء من خطبة الجمعة في الوقت المحدد، مؤكدًا أنه “يواكب الحدث ويحمل من الرؤية والفقه الكثير”.

وأضاف أن وزير الأوقاف طالب الخطباء والأئمة بعدم تجاوز مدة الخطبة 10 دقائق مهما كانت الظروف، وتم التأكيد على المفتشين لمتابعة هذا الأمر، ومن يخالف هذا الأمر سيتم إلغاء ترخيصه إذا كان من خطباء المكافأة أو المساءلة إذا كان من الأئمة المعينين، معقبًا “يجب على الناس أن تفهم الدين بشكل صحيح، ربنا لا يكلفنا بالعبادات من أجل أن يعذبنا، ربنا غني عن طاعتنا وعباداتنا”.

غضب على مواقع التواصل

وعبّر ناشطون عن استيائهم من قرار الأوقاف تحديد توقيت للخطبة بدعوى الأحوال الجوية، مستنكرين إبقاء فعاليات احتفالية غير محددة التوقيت.

واستنكر مغردون إحالة الخطباء الذين زادت مدة خطبتهم على 10 دقائق إلى المحاسبة، وصولًا إلى قرارات منعهم من الخطابة واعتلاء المنابر.

عند الدين وكل حاجه فيها شقاء او تجمع تبقي حرام ، وعند اللهو والحاجات ال تغيي عقول البشر يبقي مباح ، خطبه جمعه ايه ال 10 دقايق حضرتك يعني الدروس الدينيه ال ف الجوامع اتلغت وكمان خطبه الجمعه بقت محسوبه بعدد دقائق لنا الله https://t.co/ReoDTzwI0e — enjyshahin (@enjyshahin3) December 31, 2021

وزارة الأوقاف توجه بعدم تجاوز وقت خطبة الجمعة 10 دقائق

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تعقيب

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لن اندهش اذ الغتها من الاساس — صلاح بديوي (@Salah_Bediwy) December 29, 2021

ياجدعان الدين يسر تمام مقلناش حاجه بس خطبه الجمعه تكون ١٠ دقايق الله اعلم هتكون اسمها جمعه ولا ايه بس انا من رأيي انها تكون زي الاول ساعه بالتمام وكدا كدا الجو لو برد لو الدنيا تمطر جامد احنا كذا كذا قاعدين ف مسجد https://t.co/s55tcpW4ai — ᖫأنَا♛اَلْزَعِيِمْᖭ (@A7medsayed33667) December 30, 2021

لسه شايف الخبر دة دلوقتي الاوقاف : خطبة الجمعة ١٠ دقائق بسبب الطقس ومن يخالف سيحال للمسائلة كدا الطقس هيتظبط يعني!! زي برضو ايام كورونا منعوا الجمعه والصلاه في المساجد … كدا كورونا هتمشي!! طيب لما نشوف خراب راس السنه النهاردة هيعملوة ١٠ دقايق برضو ولا الطقس هيكون اتظبط — العلاوي 😎 (@Khalid_3lllawy) December 31, 2021

وزاره الاوقاف: خطبه الجمعه 10 دقائق فقط ومن يخالف يتعرض للمسائله الشيخ لما يطلع ع المنبر : pic.twitter.com/qawcGkagFG — Khalid Zalat (@locked_22) December 31, 2021

خطبة الجمعة ١٠ دقايق

الاسبوع الجاي هتبقى اونلانين — Abdelazim Fawzy (@abdelazimfawzy) December 31, 2021

اقولك شغلة عن جهل المسلمين بدينهم، مثلا في مصر قايمة قيامة وزير الاوقاف عشان حدد خطبة الجمعة ب١٠ دقائق، ونفس الموضوع حصل في الاردن قبل عام.

مع إن الرسول عندما كان يخطب الجمعة معظم خطبه لم تتجاوز بعض جمل، وحتى الخطب الطويلة جربت قرائتها بتروي ولم اتجاوز ٤ دقائق. جيب ستوب ووتش وجرب pic.twitter.com/ZfMpFDrAJ3 — Nidal (@1LockedinAcage) December 31, 2021

أبو بكر الصديق قالها لأسامة بن زيد عندما قاد الجيش ونصحه بعدم إطالة الخطاب مع الجند.. وأئمة المساجد في مصر يعلمون ويفعلون العكس ويستمروا في الرغي في روايات كاذبة حتى جعلوا خطبة الجمعة أكاذيب بهجرهم كتاب الله الى الروايات الخرافية. — الملك لله وحده (@KhalefaRamadan) December 27, 2021

مع جائحة كورونا تم الغاء خطبة الجمعة

رجعت ربع ساعة

والأن مع سوء الأحوال الجوية والتغيرات الأرضية ومع حركة دوران الأرض حول الشمس

واستقرار مصر في القارة القطبية وزارة #الأوقاف خطبة الجمعة 10دقائق

بقترح بما ان الخطبة مكتوبه توزع على المصليين في بيوتهم #يناير_اللي_علمت_عليكم — حلم الجنوبى☝️ (@BE_GA_AD_78) December 30, 2021