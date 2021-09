هكذا تفاعل الناشطون مع اتهام شركة لافارج الفرنسية بدعم تنظيم الدولة بعلم الحكومة (فيديو)

لقي قرار محكمة النقض الفرنسية رفض طعن شركة لافارج لإسقاط تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في سوريا عنها تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر قرار محكمة النقض -أعلى هيئة قضائية فرنسية- انتكاسة كبيرة للشركة التي أقرت في تحقيق داخلي بأنها دفعت أموالا لتنظيمات مسلحة لمواصلة عمل مصنعها للإسمنت في شمال سوريا منذ بدء النزاع فيها في 2011، إلا أنها رفضت تهمًا عدة وجهت لها.

