الاتحاد العام التونسي للشغل يسأل قيس سعيد.. إلى أين تتجه بالبلاد؟ (فيديو)

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية والوطنية في تونس، الأربعاء، بمعرفة الطريق الذي تتجه إليه البلاد في أول رد قوي للمنظمة بعد مرور أكثر من شهر على قرار الرئيس قيس سعيد بإعلان التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يملك نفوذا في الحياة السياسية في تاريخ تونس الحديث، داعما للقرارات التي أعلنها الرئيس سعيد في ظل اهتزاز أداء الطبقة السياسية في البرلمان.

لكن الاتحاد طالب في أول رد فعل قوي وصريح، الأربعاء، بأن يطرح الرئيس رؤيته للمرحلة المقبلة بعد طول انتظار لخطوته التالية.

وقال الأمين للعام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي في كلمة أمام تجمع نقابي، إنه من الضروري توضيح الرؤية للجميع حتى يعلم المواطن والشعب التونسي إلى أين ستسير البلاد.

وأكد الطبوبي على ضرورة ألا يعم الغموض خاصة أمام الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية التي ما زالت تنتظر التحقيق والتنفيذ.

وأضاف الطبوبي “لن نبكي على ما فات ولكن اليوم ننظر إلى المستقبل ومن حقي كتونسي وكأي مواطن معرفة إلى أين نذهب”.

ورفض الأمين العام في آخر كلمته سعي البعض للاستقواء بالأجنبي معتبرا أن الشعب التونسي واعٍ وقادر على “التمييز بين الحق والباطل”.

ومنذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي، والتي تضمنت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية بشكل كامل، لم يعين الرئيس سعيد حتى اليوم رئيس حكومة جديدة، كما لم يعرض خريطة طريق لإدارة المرحلة أو خطواته التالية.

وتمسّك الرئيس في خطاباته بعدم العودة إلى الوراء ولمّح بإعلاء إرادة الشعب وإعادة السيادة إليه، في مؤشر على إصلاحات سياسية يتوقع أن تطال النظام السياسي والدستور والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

لكن السياسة الاتصالية الصامتة للرئيس الذي يرفض الحديث مع وسائل الإعلام ولا يظهر إلا في مقاطع فيديو على الصفحة الرسمية للرئاسة على موقع فيسبوك، أصبحت تثير تحفظا في الداخل ولدى شركاء تونس في الخارج.

وقال الطبوبي اليوم مخاطبا الرئيس “من حقي أن تقدم لي الرؤية المستقبلية التي ستؤسس للدولة المدنية والديمقراطية الاجتماعية، والتي تضم العدل والانصاف ودولة القانون والمؤسسات والحريات العامة وحقوق الانسان”، مشيرا إلى إمكانية الاختلاف في الرأي معه.

وكان سعيد قرر منذ أكثر من أسبوعين التمديد في التدابير الاستثنائية إلى أجل غير مسمى وقال إنه سيتوجه ببيان إلى الشعب دون أن يحدد موعدا لذلك.