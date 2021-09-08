وزير الخارجية الإماراتي يهنئ الإسرائيليين بحلول العام اليهودي الجديد

هنّأ وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد -أمس الثلاثاء- اليهود في إسرائيل والعالم بمناسبة السنة العبرية الجديدة.

وقال بن زايد في تغريدة باللغة العبرية على حسابه في تويتر “بمناسبة عيد رأس السنة اليهودية نتمنى لكم ولأحبائكم عاما جيدا وسعيدا”.

ولاقت تغريدة بن زايد تفاعلا من قبل عدد من الإسرائيليين الذين أعربوا هن امتنانهم له، فيما أبدى مغردون عرب استغرابهم من ذلك الفعل.

לרגל חג ראש השנה היהודית, אנו מאחלים לכם וליקרים לכם, שתהיה שנה טובה ומלאת ברכות. — عبدالله بن زايد (@ABZayed) September 7, 2021

وفي السياق نفسه نشر حساب إسرائيل في الخليج مقطعا مصورا تحت عنوان “السلام في أبهى حلة” يظهر فيه مواطن إماراتي يتحدث باللغتين العربية والعبرية ويهني الإسرائيليين أيضا بمناسبة السنة العبرية الجديدة متمنيا لهم السعادة والسلام بين الشعوب.

وأثار هذا المقطع جدلا على منصات التواصل، وغرد جهاد الوطبان قائلا “هذا لا يعني شيئا سوى حجم الرغبة عند إسرائيل في التعامل مع العرب فصاروا يستنجدون رضاهم. حالة خبث ومراوغة ولحظة تكتيك سياسي لا تعني شيئا”.

وقال المنذر بن علي “ليس هناك دولة اسمها إسرائيل بل كيان محتل، وأستغرب من هذا الانبطاح الذي يسمونه سلام وتطبيع تنازل به عربي عن كرامته وكبريائه”.

وغرد محمد شاكر “أعجب كيف يكون المرء حرا وفي نفس الوقت مرتزقا عند المحتلين لوطنه”.

وتحتفل إسرائيل واليهود في العالم بعيد رأس السنة العبرية في ذلك الوقت من العام وتمتد عطلته من الإثنين وحتى الأربعاء.

ومنتصف سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وقعت الإمارات ممثلة في وزير خارجيتها اتفاق تطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

ومنذ ذلك الوقت وقع البلدان العديد من الاتفاقيات في مجالات شتى بما في ذلك التجارة والاستثمار والطيران والرياضة والسياحة، كما تبادلا السفراء خلال الأشهر الأخيرة.