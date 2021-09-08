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قلق من بعض الأسماء وحكم بناء على الأفعال.. أول تعليق أمريكي على حكومة طالبان

مجموعة من قيادات حركة طالبان الأفغانية (رويترز ـ أرشيف)
مجموعة من قيادات حركة طالبان الأفغانية (رويترز ـ أرشيف)
8/9/2021

أعربت الولايات المتّحدة عن قلقها إزاء الحكومة التي شكّلتها حركة طالبان في أفغانستان، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّها ستحكم على الحكومة بناء على أفعالها خاصة فيما يتعلق بالسماح للأفغان بالمغادرة بحرية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة قلقة بشأن “انتماءات وسجلات” بعض الأشخاص الذين اختارتهم الحركة لشغل مناصب مهمة في الحكومة الجديدة.

وأوضح قائلا “نلاحظ أنّ قائمة الأسماء التي أُعلنت تتكوّن حصراً من أفراد ينتمون إلى طالبان أو شركاء مقرّبين منهم ولا تضمّ أيّ امرأة، نحن نشعر بالقلق أيضاً إزاء انتماءات بعض الأفراد وسوابقهم”.

وقال بيان الخارجية الأمريكية “نكرر أيضا توقعاتنا الواضحة بأن تضمن طالبان عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أي دولة أخرى والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأفغاني”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني قد قال في وقت سابق أمس إنّ طالبان تتعاون في مسألة السماح للأفغان بالمغادرة ما دام الراغبون بالمغادرة يحملون وثائق سفر.

جاء ذلك ردّاً على اتّهامات وجّهها برلمانيون جمهوريون إلى الإدارة الديمقراطية بعد تقارير تفيد بأنّ مئات العالقين في أفغانستان ومن بينهم أمريكيون مُنعوا من السفر من مطار في شمال البلاد.

القيادي المخضرم في حركة طالبان محمد حسن أخوند-وسط (غيتي)

تشكيل الحكومة

وكانت حركة طالبان أعلنت أمس الثلاثاء، عن تشكيل أول حكومة لتصريف الأعمال في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي وخروج القوات الأجنبية منها.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إنه تم تعيين الملا محمد حسن أخوند الذي له صلات وثيقة بمؤسس الحركة الراحل الملا عمر، قائما بأعمال رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة الجديدة، وأن نائبيه هما رئيس المكتب السياسي للحركة، الملا عبد الغني برادر، ومولوي عبد السلام حنفي.

ويحظى برادر باحترام مختلف الفصائل في طالبان، وقد ترأس المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة مع الأمريكيين والتي أدت إلى انسحاب القوات الاجنبية من أفغانستان.

وأضاف مجاهد في مؤتمر صحفي في كابل أن سراج الدين حقاني، نجل مؤسس شبكة حقاني التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، سيكون قائما بأعمال وزير الداخلية.

وأكد ذبيح الله مجاهد أن “الحكومة غير مكتملة” لافتا إلى أن الحركة التي وعدت بحكومة جامعة ستحاول ضم أشخاص آخرين من مناطق أخرى في البلاد إلى الحكومة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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