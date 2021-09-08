مفتي سلطنة عمان يشيد بعملية الأسرى ويبشر بنصر فلسطين

أثنى مفتي سلطنة عمان، أحمد بن حمد الخليلي، على العملية التي قام بها ستة أسرى فلسطينيين، تمكنوا من تحرير أنفسهم عبر حفر نفق من غرفتهم إلى خارج سجن إسرائيلي.

وقال الخليلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الثلاثاء: “إن ما هيأه القدر السعيد للسجناء الفلسطينيين المعتدى عليهم من فرصة الخروج من أقوى سجون الكيان الصهيوني المحتل وأشدها مراقبة أمر له ما بعده”.

وتابع: “فإنه يُؤذِنُ بنصر اللّٰه القريب من حيث لا نحتسب جميعا”.

إن ما هيأه القدر السعيد للسجناء الفلسطينيين المعتدى عليهم من فرصة الخروج من أقوى سجون الكيان الصهيوني المحتل وأشدها مراقبة، هو أمر له ما بعده، فإنه يُؤذِنُ بنصر اللّٰه القريب من حيث لا نحتسب جميعا. pic.twitter.com/Wfod9JVggy — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) September 7, 2021

واستطاع ستة أسرى فلسطينيين تحرير أنفسهم من سجن إسرائيلي شديد الحراسة يوم الإثنين على غرار الهروب في أفلام هوليوود، ما ترك سلطات سجن جلبوع تحدق في الفتحة التي أحدثوها في أرضية الزنزانة ودفع الفلسطينيين للاحتفال في الشوارع.

وتسببت العملية في صدمة واسعة في المستويات الأمنية والسياسية والإعلامية الإسرائيلية، وإشادات واسعة عربية وإسلامية غير رسمية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن السلطات الإسرائيلية اتخذت إجراءات عقابية بحق معتقلي الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية التي ينتمي لها خمسة من الهاربين بينما السادس قيادي سابق في كتائب شهداء الأقصى الذراع المسلحة لحركة فتح.

وأضاف النادي في بيان له “وفقا للمتابعة تمثلت هذه الإجراءات، بعملية نقل كانت أبرزها نقل الأسرى القابعين في قسم (2) في سجن جلبوع حيث تأكد نقل نحو 16 أسيرا إلى سجن النقب وهم من بين نحو (90) أسيرا يقبعون فيه”.