مجموعة “هيلتون” تشّيد فندقا على أنقاض مسجد للإيغور.. ومنظمة كير تهددها

أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” في بيان له إعطاء مهلة لمجموعة “هيلتون” الاستثمارية لتغيير موقع بناء أحد فنادقها بالصين على أنقاض مسجد للإيغورهدمته السلطات الصينية.

وأضاف البيان الصادر، اليوم الأربعاء، عن رئاسة المجلس أنه “تم منح مجموعة هيلتون أسبوعا واحدا فقط للعدول عن قرار بناء الفندق على أنقاض المسجد ” قبل الشروع في حملة المقاطعة الدولية ضد المجموعة الاستثمارية والتي من شأنها أن تضر بمصالح المجموعة في أمريكا ودول العالم العربي والإسلامي.

Tomorrow at 11 am, we will be joining our partners to deliver our letter demanding @HiltonHotels end its agreement to license the building of a hotel over a bulldozed #Uyghur mosque. @NihadAwad #UyghurGenocide #SaveUyghurs https://t.co/CVSZUPbvk8

وأشار “كير” إلى أنه بالاشتراك مع منظمات حقوقية وأعضاء من مجموعات الإيغور المسلمين، قد أرسلوا خطابًا لمجموعة هيلتون “تضمن جملة من المطالب أهمها التراجع عن ترخيص بناء فندق هامبتون” على أنقاض مسجد تابع للإيغور بالصين.

وأوضح مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أنه تم وضع خطة لمقاطعة مجموعة “هيلتون” محليًا ودوليًا في حال عدم استجابتها لطلب أعضاء المجلس، وذلك بالاشتراك مع منظمات حقوقية إسلامية ومنظمات حقوق الإنسان بأمريكا وغيرها.

How on earth does @HiltonHotels find it appropriate to build a hotel on the site of a demolished #Uyghur mosque?

Thank you to @CAIRNational for this important initiative. One week. #StopUyghurGenocide https://t.co/FHppiZ8Bsa

— Campaign For Uyghurs (@CUyghurs) September 7, 2021