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عصام حجي: شكوى رسمية تطلب حذف بحث عن سد النهضة مستدلة بحلقة لمذيع مصري

عالم الفضاء المصري عصام حجي (مواقع التواصل)
عالم الفضاء المصري عصام حجي (مواقع التواصل)
8/9/2021-|آخر تحديث: 8/9/202103:40 PM (مكة المكرمة)

قال عالم الفضاء المصري عصام حجي إنه وفريقه العلمي ردوا على شكوى رسمية طالبت بحذف بحثه الأخير المنشور بشأن آثار ملء سد النهضة على زيادة العجز المائي لمصر.

وكشف العالم المصري مفاجأة عن تلك الشكوى اعتبرها المغرودن صادمة وهي أنها مقدمة من باحثين مصريين مع باحث إثيوبي، بالإضافة إلى استدلال الشكوى بحلقة لأحد المذيعين المقربين من السلطة في مصر.

واتهمت الشكوى فريق البحث بعدم التزام المعايير العلمية في الاستشهاد بالأبحاث استنادًا لتلك الحلقة، وفق حجي، عالم الفضاء المتخصص في دراسة المياه على الأرض والمجموعة الشمسية.

ولم يوضح حجي أي تفاصيل عن هوية الباحثين المصريين وما إذا كانوا داخل البلاد أم خارجها ومدى علاقتهم بالباحث الإثيوبي ومدى علم القاهرة وأديس أبابا بالأمر، كما لم يكشف تفاصيل عن فحوى رده وفريقه على الشكوى.

وكتب حجي عبر منشورين على حسابيه بموقعي فيسبوك وتويتر اليوم الأربعاء، قائلًا “قمنا اليوم بالرد على شكوى رسمية بحذف بحثنا المنشور عن آثار عملية ملئ سد النهضة على زيادة العجز المائي لمصر، مقدمة من باحثين من مصر مع باحث اثيوبي”.

وتابع “الشكوى اتهمت فريقنا بعدم التزام المعايير العلمية في الاستشهاد بالأبحاث، واستشهدت في المراجع المرفقة بنص الشكوى ببرنامج نشأت الديهي!”.

وأثارت تغريدة حجي تفاعلًا لافتًا إذ يعد ملف سد النهضة أبرز القضايا التي تشغل المصريين وبخاصة المزارعين، باعتبار أن مياه النيل شريان حياة البلاد وأن أي عجز لحصة مصر المائية ستكون عواقبه وخيمة على جميع الأصعدة.

واستغرب الناشطون عبر منصات التواصل، استعانة شكوى رسمية مقدمة ضد بحث علمي، بأحد البرامج التلفزيونية دون الرد بالحجج والبراهين القائمة على دراسات ومناهج علمية، كما عبروا عن صدمتهم من مشاركة باحثين مصريين في الأمر وطالبوا حجي بالكشف عن هوياتهم.

وكتب الدكتور محمد سيد على حسن المتخصص في هندسة الفضاء والنانو باليابان “عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بعلوم القاهرة طلع مشترك مع باحث إثيوبي ومقدمين شكوى علمية ضد بحث عصام حجي عن آثار سد النهضة على مصر”.

وتابع في منشور على فيسبوك “شراقي عامل استشهاد ذاتي لنفسه في شكواه العلمية بلقاء تلفزيوني عمله مع نشأت الديهي. تخيل سعادتك لما تلاقي مرجع علمي يستشهد بالديهي أو أحمد موسي بهذا الشكل”.

ولطالما انتقد حجي في تصريحات سابقة تناول الخطاب الإعلامي المصري لقضية سد النهضة، مؤكدًا أن الملف يحتاج لوقفة من العلماء المتخصصين في المجال لتبيان حجم الكارثة أمام العالم.

وفي يونيو/حزيران الماضي، حدد بحث أجرته جامعة جنوب كاليفورنيا بالتعاون مع جامعة كورنيل ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، حجم العجز المائي لمصر الذي يسببه سد النهضة وآثاره الاقتصادية وتقييم الحلول المقترحة للتغلب على العجز المائي السنوي المتوقع حدوثه أثناء سنوات الملء.

 

البحث الذي أشرف عليه حجي، نشرته مجلة الأبحاث البيئية البريطانية العريقة (Environmental Research Letters) المعروفة كمرجعية في تحكيم الأبحاث العلمية بشكل حيادي تام في القضايا البيئية الكبرى.

وخلص البحث الذي يحمل عنوان “عجز المياه في مصر وسياسات التخفيف المقترحة لسيناريوهات ملء سد النهضة الإثيوبي” إلى أنه في حين أن السد الذي يبلغ حجمه 74 مليار متر مكعب يوفر فرصًا تنموية واعدة لإثيوبيا، فإن التدفق المتغير لنهر النيل سيشكل عجزًا مائيًا صعبًا بالنسبة لمصر.

وقدّر البحث متوسط ​​إجمالي العجز السنوي للمياه القادمة إلى مصر بأنه سيبلغ حوالي 31 مليار متر مكعب سنويًا (حصة مصر من المياه العذبة تقريبًا 77 مليار متر مكعب)، وهو ما سيتجاوز 40% من إجمالي مخزون مصر من المياه حاليًا، وذلك مع أخذ التسرب بين الصخور المتصدعة أسفل وحول خزان سد النهضة في الاعتبار.

وفي حالة عدم معالجة العجز المائي والوصول لاتفاق لخطة التخزين، فإن الرقعة الزراعية يمكن أن تتراجع بنسبة تصل إلى 72% من إجمالي المساحة الزراعية الحالية كما أن متوسط العجز المائي لمصر قد يصل إلى 40% من الموازنة المائية الحالية لمصر، أما معدلات البطالة فقد تقفز إلى 25% وفق سيناريو الملء خلال 3 سنوات وهو السيناريو الأقرب للحدوث وفقًا لما نشهده حاليًا على أرض الواقع.

ويرى حجي أن مصر تستطيع تخطي تلك الأزمة المائية ولكن بثمن باهظ من مخزونها المائي الاحتياطي ليجعلها أكثر هشاشة أمام المزيد من الأزمات المائية والبيئية التي تلوح في الأفق القريب.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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