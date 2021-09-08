شاهد: نوع غريب من البط تعلم النطق مثل البشر

نشرت صحيفة (تليغراف) البريطانية مقطع فيديو لبطة من نوع المسك الأسترالي تستطيع حفظ ومحاكاة الأصوات وكلام البشر، كما أنها تردد بعض العبارات البذيئة أيضا!

ويبدو أن تسجيل البطة الناطقة هو أول مثال موثق بشكل شامل على قدرة هذا النوع من البط على تقليد الأصوات التي تسمعها، وبالتالي تنضم إلى طيور أخرى مثل الطيور المغردة والببغاوات والطيور الطنانة.

(ريبر) بطة ذكر يعيش في أحد المحميات الطبيعية في جنوب غرب كانبيرا الأسترالية ويستطيع أن يقلد أكثر الأصوات غرابة مثل صوت غلق الأبواب وعبارة “أيها الأحمق” باللغة الإنجليزية.

ويعتقد الباحثون أن (ريبر) سمع هذه العبارة مرارا وتكرارا من الشخص الذي يتولى العناية به فحفظها واستطاع ترديدها مع الوقت.

وليس ريبر هو بطة المسك الوحيدة التي تستطيع تقليد الأصوات، إذ كان قد سجل أحد العلماء بطة أخرى تقلد صوت نوع آخر من البط عام 2000.

كما لاحظ الباحثون اثنين على الأقل من بطات المسك الأخرى لديهما مهارات مماثلة، على الرغم من عدم وجود تسجيلات.

وسمعت بطة منهما في أحد الحدائق الطبيعية في المملكة المتحدة وهي تسعل وتقل صوت تشخير الحصان، بينما لوحظ أحد الطيور البرية في محمية (سليمبريدج) وهو يقلد صوت السعال المميز لحارس الطيور وكذلك صرير الباب الدوار.