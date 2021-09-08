تجدد الغارات على إدلب.. خروج مركز طبي عن الخدمة ومشاهد مؤثرة تحت الأنقاض (فيديو)

قُتلت امرأة وأصيب طفلها بجروح خطرة، بقصف قوات النظام السوري وروسيا صباح اليوم الأربعاء، نقطة طبية إسعافية في بلدة مرعيان جنوبي إدلب ما أدى إلى تدمير النقطة الطبية وخروجها عن الخدمة.

وقال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إن نقطة مرعيان الطبية التي استهدفها القصف اليوم، كانت مهمتها الوحيدة إنقاذ أرواح المدنيين وتقديم الخدمات الإسعافية لأكثر من 50 ألف مدني يعيشون في جبل الزاوية “أخطر مكان في سوريا”.

سياسة ممنهجة باستهداف أشكال الحياة على مدى أكثر من 10 سنوات دون أن يكون هناك أي مساءلة أو محاسبة على هذه الجرائم.#الخوذ_البيضاء#إدلب_تحت_القصف — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) September 8, 2021

وأضاف في بيان أن التصعيد الخطير على مدينة إدلب “أكبر تجمع سكاني في شمال غربي سوريا” ينذر بكارثة جديدة، متسائلًا “من يوقف تلك الهجمات القاتلة عن المدنيين؟ وهل سيحاسب مرتكبو هذه الجريمة؟”.

وتزامن تدمير النقطة الطبية في جبل الزاوية اليوم، مع تصعيد جديد للقصف على إدلب وريفها حيث جددت الطائرات الحربية الروسية غاراتها على شمال غربي سوريا مستهدفة مدجنة بالقرب من مدينة معرة مصرين شمالي إدلب وأطراف بلدة البارة في جنوبها.

مقتل امرأة، وإصابة طفلها بجروح خطرة، باستهداف قوات النظام وروسيا صباح اليوم الأربعاء 8 أيلول نقطة طبية إسعافية في بلدة #مرعيان جنوبي #إدلب بقذائف موجهة بالليزر، وأدى القصف لتدمير النقطة الطبية وخروجها عن الخدمة.#ادلب_تحت_القصف#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/j2sbk6usDg — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) September 8, 2021

وأفادت الخوذ البيضاء بنزوح عدد من العائلات من قرى جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي بعد التصعيد الأخير على المنطقة واستهدافهم النقطة الطبية في قرية مرعيان، حيث لم يبقَ للمدنيين أي ملاذٍ آمن في الشمال السوري يحميهم من هجمات النظام وروسيا.

وأمس الثلاثاء، قضت إدلب ليلة أخرى حالكة، راح ضحيتها 4 مدنيين بينهم امرأة وطفل ووالده وإصابة صبي ورجل، في قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا على المدينة استهدف الأحياء السكنية في مدينة إدلب وأطرافها الشرقية.

وبثت الخوذ البيضاء لقطات وصور توثق ما سمته “الجرائم المستمرة لقوات النظام وحليفه الروسي في الشمال السوري، ولحظات انتشال الضحايا والمصابين ومشاهد مؤثرة للأطفال بين بكاء ورعب ودماء تحت الأنقاض”.

الجرائم مستمرة من قبل قوات النظام وروسيا، تدمير النقطة الطبية في جبل الزاوية اليوم الأربعاء 8 أيلول، بالتزامن مع تصعيد جديد للقصف على #إدلب وريفها شمال غربي #سوريا. #ادلب_تحت_القصف#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/JLovJBZHMf — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) September 8, 2021

نقطة #مرعيان الطبية التي دمرها نظام الأسد وروسيا، اليوم الأربعاء 8 أيلول، كانت مهمتها الوحيدة إنقاذ أرواح المدنيين وتقديم الخدمات الإسعافية لأكثر من 50 ألف مدني يعيشون في جبل الزاوية أخطر مكان بسوريا…هل سيحاسب مرتكبو هذه الجريمة؟@WHO@WHOSyria#ادلب_تحت_القصف#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/2eYRK9Dt6N — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) September 8, 2021

ليلة حالكة، راح ضحيتها 4 مدنيين، بينهم امرأة وطفل ووالده، بقصف مدفعي موجه بالليزر لقوات النظام وروسيا على مدينة إدلب.

تصعيد خطير لقوات النظام وروسيا على مدينة #إدلب أكبر تجمع سكاني في شمال غربي #سوريا ينذر بكارثة جديدة… من يوقف تلك الهجمات القاتلة عن المدنيين؟#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/CjeZ3UfzuL — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) September 7, 2021

الدقايق مرت علينا متل إذا ساعات وأيام، همنا الوحيد إنقاذ الجميع ونخلي المكان قبل ما يتم استهدافه مرة تانية من قبل الطيران، وهاد الشي يلي نجحنا فيه الحمدالله، ضغط هائل منعيشه بكل عملية استجابة، لكن هي الأرواح يلي عم ننقذها هي يلي عم تخلينا نكمل عملنا ونتحمل كل المخاطر. pic.twitter.com/uLyt3N2Uzl — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) September 7, 2021