السودان يستدعي سفير إثيوبيا بعد العثور على 29 جثة في نهر حدودي

استدعت وزارة الخارجية السودانية بيتال أميرو سفير إثيوبيا لدى الخرطوم لإبلاغه بأن 29 جثة تم العثور عليها على ضفاف نهر متاخم لإثيوبيا تعود إلى مواطنين إثيوبيين من إثنية التيغراي.

وفي أول إعلان رسمي للاستدعاء الذي تم في 30 أغسطس/آب، قال السودان إنه استدعى السفير الإثيوبي، اليوم الأربعاء، على خلفية العثور على جثث طافية بنهر مشترك بين البلدين.

وذكرت الوزارة في بيان أنها أبلغت السفير بالعثور على الجثث، في المدة ما بين 26 يوليو/تموز والثامن من أغسطس/آب الماضييْن، على الجانب السوداني من نهر ستيت ضمن حدود ولاية كسلا، والذي يعرف في إثيوبيا باسم (تيكيزي) حيث ينبع من الهضبة الإثيوبية.

Six more bodies have been found floating down the river separating Ethiopia’s Tigray region from Sudan. Around 50 bodies have been discovered in the Setit River, which flows through some of the most troubled areas of the nine-month conflict in Tigray. https://t.co/nv1vAoGNLM

