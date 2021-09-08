أغلبهم مرضى بكورونا.. فيضانات تقتل 17 شخصا في مستشفى بالمكسيك (فيديو)

قضى 17 مريضاً على الأقلّ داخل مستشفى في ولاية (هيدالغو) بوسط المكسيك بسبب فيضانات عارمة تسبّبت بها أمطار غزيرة، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الحكومة المكسيكية.

وقالت السلطات المكسيكية إن الأمطار الغزيرة في ولاية (هيدالغو) تسببت بفيضان نهر تولا وإغراق المستشفى العام ما أسفر عن مصرع 17 من المرضى.

وذكرت الحكومة في بيان أن العاملين في خدمة الطوارئ أجلوا أكثر من 40 مريضا آخرين من المستشفى العام في بلدة تولا فيما أظهر تقييم مبدئي أن نحو 2000 منزل تضررت من الفيضانات.

Después de sobrevolar la zona de Tula voy en camino al @Tu_IMSS de este municipio para apoyar las acciones de esta emergencia. Estamos trabajando con el @GobiernoMX para hacerle frente a esta situación y apoyar a las familias. pic.twitter.com/yXjAg377Yo — Omar Fayad (@omarfayad) September 7, 2021

وأعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز عن أسفه للحادث وقال “إنه يوم سيء للغاية” للمكسيك.

وقال عمر فياض حاكم هيدالغو لوسائل إعلام محلية إن 15 أو 16 من القتلى من مرضى كوفيد-19، وذكرت وسائل الإعلام أن الوفيات حدثت عندما تسببت السيول في انقطاع الكهرباء عن المستشفى.

ونشر فياض صورا على وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت فيها ممرضات يدفعن أسرة طبية إلى خارج المستشفى لنقل المرضى إلى بر الأمان.

At least 17 patients died after torrential rains flooded a hospital in central Mexico. The power supply was disrupted and oxygen equipment damaged, authorities said.https://t.co/ZJaHtYzKkf — DW News (@dwnews) September 8, 2021

وخاضت بعض الممرضات في مياه تصل إلى الركبتين، وأظهرت لقطات مصورة نقل مرضى على أجهزة التنفس الصناعي إلى زوارق سريعة.

وقالت المديرة العامة للضمان الصحي المكسيكي الذي يدير المستشفى المذكور إن 56 مريضا كانوا في المؤسسة، وقد أغرقته الفيضانات خلال بضع دقائق وجعلته خارج الخدمة.

16 Die as Floods Swamp Public Hospital in Central Mexico https://t.co/akgP2K3Ppa — NBC Los Angeles (@NBCLA) September 8, 2021

وأوضحت قائلة في رسالة أُرفقت بشريط مصور “لحظة انقطاع التيار الكهربائي في بلدية (تولا) توقف إعطاء الأكسيجين للمرضى” وأشارت إلى نجاة 40 من المرضى.

وشهدت مناطق عديدة من المكسيك أمطارا غزيرة، الإثنين الماضي، وأظهرت مشاهد بثها الإعلام المحلي المستشفى وقد أغرقته المياه، وأعلنت السلطات أنّ من نجا من المرضى تم إرساله إلى مستشفيات أخرى في المنطقة.