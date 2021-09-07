مريض الصداع النصفي أكثر عرضة للسكتات الدماغية.. فما هي أسبابه؟

أظهرت دراسة حديثة تناولها برنامج مع الحكيم على شاشة الجزيرة مباشر أن مريض الصداع النصفي -أو ما يعرف بالشقيقة- أكثر عرضة للسكتات الدماغية.

وأوضحت الدراسة أن أخطر أنواع الصداع النصفي هي تلك التي تأتي مع هالة في الرؤية، وهي عبارة عن اضطرابات في الرؤية المصاحبة لنوبات الصداع، وأن المصابين بهذا النوع من الشقيقة لديهم احتمالات للسكتات الدماغية بعد الجراحة بنسبة 75% أعلى من غير المصابين.

ولهذا السبب أوصت الدراسة بأن يكون الطبيب المعالج على علم بإصابة المريض بالشقيقة من عدمه، ولكنها طمأنت بأن 6 أشخاص فقط من كل ألف مريض بالشقيقة هم الذين يعانون من الجلطات بعد العمليات الجراحية.

لماذا نصاب بالصداع؟

لم يتم التعرف بعد على السبب الدقيق للصداع النصفي، ولكن يعتقد العلماء أنه نتيجة لتغيرات مؤقتة في المواد الكيميائية والأعصاب والأوعية الدموية في الدماغ، وعادة يكون لدى مرضى الشقيقة تاريخ عائلي للإصابة بنفس المرض، مما يشير إلى أن الجينات قد تلعب دورًا في الإصابة بالشقيقة.

وربما يجد بعض الناس أن نوبات الصداع النصفي مرتبطة ببعض المحفزات، وهو ما صرح به الدكتور محمد الخالد استشارى طب الأعصاب وضيف برنامج مع الحكيم، حيث أوضح أن معظم التغيرات فى نمط الحياة اليومية قد يعمل كمحفز للشقيقة.

لم يتم التعرف بعد على السبب الدقيق للصداع النصفي

وتشمل المحفزات المحتملة ما يلي: