من أسباب فشل الحميات الغذائية أيضا وجود أطعمة غير صحية في المنزل، فمن الصعب تناول الطعام الصحي إذا كنت محاطًا بالأطعمة السريعة.
مريض الصداع النصفي أكثر عرضة للسكتات الدماغية.. فما هي أسبابه؟
أظهرت دراسة حديثة تناولها برنامج مع الحكيم على شاشة الجزيرة مباشر أن مريض الصداع النصفي -أو ما يعرف بالشقيقة- أكثر عرضة للسكتات الدماغية.
وأوضحت الدراسة أن أخطر أنواع الصداع النصفي هي تلك التي تأتي مع هالة في الرؤية، وهي عبارة عن اضطرابات في الرؤية المصاحبة لنوبات الصداع، وأن المصابين بهذا النوع من الشقيقة لديهم احتمالات للسكتات الدماغية بعد الجراحة بنسبة 75% أعلى من غير المصابين.
ولهذا السبب أوصت الدراسة بأن يكون الطبيب المعالج على علم بإصابة المريض بالشقيقة من عدمه، ولكنها طمأنت بأن 6 أشخاص فقط من كل ألف مريض بالشقيقة هم الذين يعانون من الجلطات بعد العمليات الجراحية.
لماذا نصاب بالصداع؟
لم يتم التعرف بعد على السبب الدقيق للصداع النصفي، ولكن يعتقد العلماء أنه نتيجة لتغيرات مؤقتة في المواد الكيميائية والأعصاب والأوعية الدموية في الدماغ، وعادة يكون لدى مرضى الشقيقة تاريخ عائلي للإصابة بنفس المرض، مما يشير إلى أن الجينات قد تلعب دورًا في الإصابة بالشقيقة.
وربما يجد بعض الناس أن نوبات الصداع النصفي مرتبطة ببعض المحفزات، وهو ما صرح به الدكتور محمد الخالد استشارى طب الأعصاب وضيف برنامج مع الحكيم، حيث أوضح أن معظم التغيرات فى نمط الحياة اليومية قد يعمل كمحفز للشقيقة.
وتشمل المحفزات المحتملة ما يلي:
- الحساسية.
- الأضواء الساطعة.
- الضوضاء الصاخبة وأضواء الخفقان.
- الدخان.
- التغيرات في درجات الحرارة.
- الروائح القوية أو العطور.
- الإجهاد البدني أو العاطفي والتوتر والقلق والاكتئاب والإثارة.
- التعب واضطراب الرحلات الجوية الطويلة.
- التغيرات في أنماط النوم أو النوم غير المنتظم.
- التدخين أو التعرض لدخان السجائر.
- تخطي وجبات الطعام أو الصيام مما قد يتسبب في انخفاض نسبة السكر في الدم.
- الجفاف.
- الكحول.
- المحفزات الهرمونية مثل تقلبات الدورة الشهرية وحبوب منع الحمل وسن اليأس.
- الأطعمة التي تحتوي على الثيامين (مثل النبيذ الأحمر والجبن والسمك المدخن وكبد الدجاج والتين وبعض الحبوب)، وأنواع الغلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) وهو نوع من البهارات، والنترات التى تعمل كمادة حافظة للغذاء وتوجد عادة في اللحوم المصنعة (مثل اللحم المقدد، والسلامي).
- الأطعمة الأخرى مثل الشوكولاتة والمكسرات وزبدة الفول السوداني والأفوكادو والموز والحمضيات والبصل ومنتجات الألبان والأطعمة المخمرة أو المخللة.
- أقراص النوم أو أقراص الهرمونات البديلة.