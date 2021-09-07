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لوحة ضخمة لعلم طالبان على مبنى السفارة الأمريكية بكابل (فيديو)

السفارة الأمريكية أمرت موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة والرموز الأمريكية قبل وصول طالبان (رويترز ـ أرشيف)
السفارة الأمريكية أمرت موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة والرموز الأمريكية قبل وصول طالبان (رويترز ـ أرشيف)
7/9/2021-|آخر تحديث: 7/9/202110:47 PM (مكة المكرمة)

نشر حساب “الإمارة الإسلامية” على موقع تويتر صورة للوحة كبيرة تظهر علم الحركة على جدار السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابل.

وكانت السفارة الأمريكية قد أخليت في منتصف أغسطس/ آب الماضي قبيل سيطرة طالبان على كابل وغالب المناطق الأفغانية حينها.

وتشير الصورة إلى علم “إمارة أفغانستان الإسلامية”، بخلفية بيضاء مكتوب عليها “لا إله إلا الله محمد رسول الله”.

ويعرف الحساب غير الموثق بالعلامة بالزرقاء نفسه بـ “حساب رسمي لإمارة أفغانستان الإسلامية – ننشر بيانات وأخبار الإمارة الإسلامية”، ويتابعه نحو 100 ألف متابع.

وكانت السفارة الأمريكية قد أمرت موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة والرموز الأمريكية التي قد تستخدمها طالبان لأغراض دعائية عند سيطرة الحركة على كابل.

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر

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