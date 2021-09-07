ظنته شبحا.. مريضة تفزع لحظة رؤية شخص مرتديا السترة الواقية من الفيروسات (فيديو)

أصيبت مريضة بمستشفى في فيتنام بنوبة هلع عندما استيقظت لترى شخصًا يقف في نهاية السرير مرتديًا السترة البيضاء الواقية من الفيروسات والتي تغطي الجسم بالكامل، إذ اعتقدت للحظات أنها رأت شبحًا.

ونشرت ممرضة من المستشفى مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة للواقعة، على منصة تيك توك وتظهر فيه المريضة وهي تطلق صرخات هلع مدوية في أرجاء الغرفة ظنًا منها أنها رأت شبحًا، بينما يحاول الأطباء والممرضين تهدئتها قائلين إنه مجرد ممرض يرتدي زي الوقاية الشخصية البيضاء.

حظي المقطع بتداول واسع مع أكثر من 8 ملايين مشاهدة، وقال بعض مستخدمي الإنترنت الذين شاهدوا المقطع إنهم ضحكوا بشدة ولا يعرفون هل يشفقون على المريضة أم الممرض!