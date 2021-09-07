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صحفيان بالجزيرة: هكذا أحدثت القناة ثورة في الإعلام العربي (فيديو)

7/9/2021-|آخر تحديث: 7/9/202105:11 PM (مكة المكرمة)

قالت الصحفية في قناة الجزيرة هالة خيري إن عملها في قناة الجزيرة كان بالنسبة لها كالمغامرة، مشيرة إلى أن خبرتها الصحفية السابقة كانت في مجال عمل التلفزيون الحكومي الروتيني.

وأوضحت في لقاء على شاشة الجزيرة مباشر، أن مجال العمل بالنسبة لها كان واقعا جديدا مع وجود أجهزة حديثة وطريقة مختلفة في ترتيب وصياغة الأخبار عن الطريقة السابقة التي اعتادوا عليها.

وأكدت أن الأجهزة الحديثة بقناة الجزيرة التي تعتبر من الأحدث في العالم مثلت نقلة نوعية بالنسبة لها في التعاطي مع العمل الصحفي في الكتابة والمونتاج.

وأشارت إلى أن طريقة تناول الأخبار كان على حسب أهميتها، وأن الجزيرة اقتربت بهذا الطرح من المحطات العالمية ومثلت فكرة جديدة للمشاهد الذي كان يتلقى الأخبار بطريقة مختلفة، على عكس التناول السابق للأخبار من الزاوية المحلية فقط.

وكشفت أن طريقة كتابة الخبر التي أتاحتها كانت كتابة وتحرير الخبر بكل حرية طالما كان الخبر من مصدر موثوق، مؤكدة أن الجزيرة أحدثت ثورة في هذا المجال.

أمّا محمد فال، المراسل الميداني لقناة الجزيرة الإنجليزية، فقد قال إنه سمع بقناة اسمها الجزيرة إبان دراسته في المغرب وقال إن الناس كانوا يتحدثون عن قناة في قطر اسمها الجزيرة.

وشرح أنه أراد مشاهدة هذه القناة التي سمع عنها، وقال إنه لما شاهدها أحس للمرة الأولى بأن هناك قناة تخاطب المشاهد العربي مباشرة سواء في نقل خبر يخص العالم أو يخصه هو.

وقال إنه قبل ذلك، كانت القنوات تخاطب الحكام وتقدم البرامج المستوردة البعيدة عن هموم المواطن العادي ومشاغل حياته.

وعن أبرز ما يميز الجزيرة كمدرسة صحفية قالت هالة خيري، أول صحفية بقناة الجزيرة إن ذلك تمثل في الاهتمام باللغة العربية والمفردات المستخدمة وتوحيدها، كما تمثل في الزي الرصين.

وأشارت إلى أن قناة الجزيرة تمتلك شبكة واسعة من المراسلين حققت لها السبق الصحفي وأكسبتها المصداقية، مشيرة إلى أن عديدا من المراسلين قتلوا أثناء التغطيات.

وأكد محمد فال حديث هالة خيري، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجديد الذي جاءت به الجزيرة يتمثل أيضا في استضافة أطياف واسعة من المتحدثين لتحقيق شعار الرأي والرأي الآخر في أصدق صورة.

وتحدث الإعلاميان عن تجربتهما في قناة الجزيرة منذ الالتحاق بها، والتغييرات والتطورات التي مرت بها خلال فترة السنوات الماضية، وأكدا على أنها كانت تجربة ثرّة ومختلفة.

لقاءات أعلام الجزيرة

ودشنت قناة الجزيرة مباشر، سلسلة لقاءات أسبوعية بعنوان (أعلام الجزيرة) ضمن برنامج (المسائية) في إطار الاحتفال باليوبيل الفضي لشبكة الجزيرة الإعلامية.

وتلتقي الجزيرة مباشر في الحلقات عددًا من رموز الشبكة حول العالم في مختلف التخصصات التحريرية والفنية والتشغيلية ليرووا قصتهم مع الجزيرة منذ انطلاقتها وحتى أصبحت شبكة إعلامية متكاملة يثريها التنوع والثقافات المختلفة لموظفيها.

ويحكي الضيوف قصة كفاحهم طيلة ربع القرن وكيف أحدثوا نقلة نوعية في العمل الإعلامي والصحفي القائم على المهنية والمصداقية.

وذلك رغم الضغوط والمحاولات التي استهدفت الجزيرة لحرفها عن مسارها وخطها التحريري المناصر للشعوب، ما أكسبها ثقة المشاهد على المستويين العربي والعالمي.

المصدر : الجزيرة مباشر

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