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شاهد: أسرع ركلة جزاء في تاريخ كرة القدم

سجل القائد إراستو نيوني الركلة بنجاح (مواقع التواصل)
سجل القائد إراستو نيوني الركلة بنجاح (مواقع التواصل)
7/9/2021-|آخر تحديث: 7/9/202109:34 PM (مكة المكرمة)

حصلت تنزانيا على واحدة من أسرع ركلات الجزاء في تاريخ كرة القدم الدولية بعد مرور خمس ثوان من البداية في مباراة بتصفيات كأس العالم أمام مدغشقر، اليوم الثلاثاء.

واحتسب الحكم الأوغندي ماشود سالي ركلة الجزاء بعدما أرسلت تنزانيا كرة طويلة نحو المهاجم سايمون مسوفا قبل أن يتعرض لخطأ من ميلفن أدريان حارس مدغشقر الذي يلعب في الدرجة الرابعة بفرنسا.

وسجل القائد إراستو نيوني الركلة بنجاح، وفازت تنزانيا 3-2 وتصدرت المجموعة العاشرة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بعدما رفعت رصيدها إلى أربع نقاط وظلت مدغشقر في المركز الأخير من دون رصيد.

ولا يوجد سجل رسمي حول أسرع ركلة جزاء في تاريخ كرة القدم، لكن سبق احتساب ركلة جزاء للجبل الأسود بعد عشر ثوان من البداية خلال مباراة ودية أمام غانا في 2014 وجاء منها هدف اللقاء الوحيد.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016 احتسب حكم مباراة بين فريقين في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للأندية الهواة ركلة جزاء بعد أن انطلقت المباراة بست ثوان و18 جزءا من الثانية.

وأعلن الحكم عن ركلة الجزاء آنذاك لصالح فريق ويتون ألبيون، الذي كان يلعب ضمن الدوري الإنجليزي للأندية الهواة، ضد منافسه تشيستر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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