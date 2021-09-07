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“رحلة البحث عن زكريا”.. ممثل إسرائيلي يسخر من حكومته بعد هروب أسرى جلبوع (فيديو)

7/9/2021-|آخر تحديث: 7/9/202105:03 PM (مكة المكرمة)

بثّ الممثل والمغني الإسرائيلي تال فريدمان مقطع فيديو يسخر فيه من حكومته بعد نجاح 6 أسرى من الهروب من خلال نفق حفروه سرًا بأدوات بدائية داخل سجن جلبوع شديد الحراسة.

وظهر فريدمان في المقطع بصحبة صديقته في منطقة نائية وهو ينادي على “زكريا زبيدي” أحد الأسرى الهاربين وهو القائد السابق لكتائب الأقصى في جنين.

ويقول الممثل في المقطع ساخرًا “لقد أتينا إلى جلبوع ونبحث عن صديق جديد فلنناده معًا. زكريا، تعالى إلى هنا يوجد مكان للأكل يتضمن كل شيء. زكريا ارجع فقد اشتقنا لك ونحن في انتظارك”.

ويأتي المقطع في سياق الاستهزاء من أداء الحكومة الإسرائيلية وطريقة بحثها عن الأسرى الفلسطينيين الستة، فضلًا عن الصدمة التي شكلتها عملية الفرار نفسها بالنسبة للحكومة والشعب الإسرائيلي.

والأسرى الذين تمكنوا من الفرار هم زكريا الزبيدي، مناضل نفيعات، ومحمد قاسم العارضة، ويعقوب محمود قادري، وأيهم فؤاد كممجي، ومحمود عبد الله العارضة. وقد فشلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في العثور عليهم حتى الآن.

وكانت مصلحة سجون الاحتلال ذكرت في بيان أنه تم كشف العملية التي وصفها رئيس الوزراء نفتالي بينيت بأنها “حادث خطير” قرابة الساعة الثالثة (00,00 بتوقيت غرينتش) بعد بلاغ من السكان عن “تحركات مشبوهة” بالقرب من سجن جلبوع.

وأشارت تحقيقات أولية إلى أن كاميرات المراقبة في أبراج المراقبة قد رصدت المعتقلين لحظة خروجهم من فتحة النفق، لكن الحراس في غرفة المراقبة لم يلاحظوا ذلك..

كما أشارت التحقيقات أيضًا إلى أن إحدى السجانات التي تولت الحراسة في البرج المشرف على فتحة النفق قد أصابتها غفوة في تلك الساعة ولم تلاحظ عملية الهروب.

المصدر : الجزيرة مباشر

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