عقب حادثة الفرار.. توتر يسود سجون الاحتلال بعد فرض إجراءات عقابية جماعية بحق الأسرى

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بدأت فرض إجراءات عقابية جماعية بحق الأسرى في مختلف السجون بعد حادثة فرار الأسرى فجر أمس الإثنين.

وأشار نادي الأسير في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الإجراءات العقابية تمثلت وفقا لمتابعته في نقل الأسرى في قسم (2) بسجن جلبوع الشديد التحصين، ونقل 16 أسيرًا إلى سجن النقب، هم من بين نحو 90 أسيرًا هناك.

وحذر مسؤول فلسطيني من أن حالة من التوتر الشديد تسود في أوساط المعتقلين الفلسطينيين في كافة السجون الإسرائيلية، بسبب فرض إجراءات عقابية، عقب تمكن الأسرى الستة من الفرار.

مكتب إعلام الأسرى : السجون مقبلة على موجة تصعيد خطيرة في ظل الإجراءات العقابية التي تفرضها إدارة السجون على الأسرى#نفق_الحرية — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 7, 2021

وأوضح حسن عبد ربه الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن السلطات الإسرائيلية نقلت كافة الأسرى من سجن جلبوع إلى عدد من السجون الأخرى ووضعت غالبيتهم في زنازين انفرادية.

وألغت إدارة سجن جلبوع كذلك المحطات التلفزيونية في كافة الأقسام، ونقلت خمسًا من قيادات أسرى الجهاد الإسلامي إلى التحقيق وشرعت بعمليات تفتيش واسعة في غالبية السجون.

صحيفة معاريف العبرية: " النفق حُفر على مدار ٥ شهور والبحث عن الأسرى ٦ وصل الى طريق مسدود".#نفق_الحرية pic.twitter.com/C1kNIYPg9M — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 7, 2021

إجراءات عقابية

وحذر نادي الأسير من أن حالة من التوتر تخيم على كافة أقسام الأسرى، وأن كافة المعطيات الراهنة تؤكد على أن إدارة سجون الاحتلال ماضية في فرض المزيد من إجراءات التنكيل والعقاب بحقّ المعتقلين.

واعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن هذه الإجراءات تأتي امتدادًا للسياسات التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال، مؤكدًا أنه وخلال السنوات القليلة الماضية صعدت من سياستها القمعية.

#نفق_الحرية

ريشة الفنان التونسي رؤوف كراي pic.twitter.com/Jc6WfZnKJ6 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 7, 2021

وقال إن من بين تلك الإجراءات التعسفية، الاقتحامات المتكررة، التي اعتبرت الأعنف منذ أكثر من عشر سنوات، إضافة إلى محاولات تجري منذ عام 2018، يواجه فيها الأسرى سحب العديد من حقوقهم.

وطالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بفرض رقابة وحماية دولية على الأسرى بتكثيف الجهود لمتابعة أوضاعهم، وطمأنة عائلاتهم، كما حمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

توتر شديد في سجون الاحتلال بسبب إجراءات عقابية على الأسرى ساد توتر شديد، اليوم الثلاثاء، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة إجراءات عقابية قرر الاحتلال فرضها على الأسرى، بعد نجاح ستة من الأسرى انتزاع حريتهم من سجن جلبوع اقرأ المزيد

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ونقلت وكالة الأناضول عن الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قيادات الحركة الأسيرة في جلبوع يخضعون منذ أمس الإثنين للتحقيق من قبل المخابرات الإسرائيلية.

وكشف حسن عبد ربه، أن الإجراءات العقابية شملت كافة السجون، وليس فقط جلبوع الذي شهد الحادثة.

وسط تخبط وذهول.. جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية يواصلون البحث عن الأبطال الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع pic.twitter.com/3q6d9VWI9u — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 7, 2021

وشملت الإجراءات، إغلاق السجون أمام زيارة المحامين والأهالي، وتقليص الفسحة اليومية، وإغلاق متجر الأسرى الذي يشترون منه احتياجاتهم الخاصة.

وذكر أن سلطات السجون، شددت من إجراءاتها بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي خاصة، وأغلقت أقسامهم وتم توزيعهم على السجون.

وحذر الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى من انفجار الأوضاع بسبب الممارسات القمعية، وقال إن القيادة الفلسطينية على تواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوضعها في صورة الأوضاع.