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إيقاف مصارع الجودو الجزائري فتحي نورين ومدربه 10 سنوات.. ما السبب؟

لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين (مواقع التواصل)
لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين (مواقع التواصل)
7/9/2021-|آخر تحديث: 7/9/202109:32 PM (مكة المكرمة)

قرر الاتحاد الدولي للجودو إيقاف اللاعب الجزائري فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف مدة 10 سنوات عن المشاركة في أي نشاطات أو مسابقات ينظمها والاتحادات المنضوية تحت لوائه بدعوى إخلالهما بلوائح الميثاق الأولمبي.

وسبق أن أعلن نورين انسحابه من المشاركة في دورة الألعاب الصيفية (طوكيو 2020) بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب من إسرائيل وهو الموقف الذي دعمه فيه مدربه.

واعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية حينها هذا التصرف “إخلالا بلوائح الميثاق الأولمبي”.

وكشف مصدر قريب من الملف لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن نورين ومدربه قد أُبلِغا بقرار الإيقاف من قِبل لجنة الانضباط للاتحاد الدولي، والذي دخل حيز التنفيذ منذ 23 من يوليو/ تموز 2021.

وأُبلِغ الاتحاد الجزائري للجودو واللجنة الأولمبية الجزائرية والاتحاد الأفريقي للجودو علاوة على اللجنة الأولمبية الدولية بقرار الإيقاف الذي يتيح نصه لنورين ومدربه الطعن في عقوبتهما لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) خلال مدة لا تتعدى 21 يوما.

وفي 6 من أغسطس/ آب الماضي، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو فتح إجراءات تأديبية ضد نورين وبن يخلف معتبرة أن موقفهما يتعارض مع المادة 50 من الميثاق الأولمبي التي “تحظر كل أشكال أو مظاهر الدعاية السياسية والدينية والعرقية في كل المواقع والمناطق الأولمبية” مع إحالة قضيتهما على لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي للجودو.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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