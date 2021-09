إيقاف مصارع الجودو الجزائري فتحي نورين ومدربه 10 سنوات.. ما السبب؟

قرر الاتحاد الدولي للجودو إيقاف اللاعب الجزائري فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف مدة 10 سنوات عن المشاركة في أي نشاطات أو مسابقات ينظمها والاتحادات المنضوية تحت لوائه بدعوى إخلالهما بلوائح الميثاق الأولمبي.

وسبق أن أعلن نورين انسحابه من المشاركة في دورة الألعاب الصيفية (طوكيو 2020) بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب من إسرائيل وهو الموقف الذي دعمه فيه مدربه.

واعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية حينها هذا التصرف “إخلالا بلوائح الميثاق الأولمبي”.

وكشف مصدر قريب من الملف لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن نورين ومدربه قد أُبلِغا بقرار الإيقاف من قِبل لجنة الانضباط للاتحاد الدولي، والذي دخل حيز التنفيذ منذ 23 من يوليو/ تموز 2021.

"My position is consistent on the Palestinian issue, and I reject normalisation, and if it cost me that absence from the Olympic Games, God will compensate"

