إيقاف مصارع الجودو الجزائري فتحي نورين ومدربه 10 سنوات.. ما السبب؟

قرر الاتحاد الدولي للجودو إيقاف اللاعب الجزائري فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف مدة 10 سنوات عن المشاركة في أي نشاطات أو مسابقات ينظمها والاتحادات المنضوية تحت لوائه بدعوى إخلالهما بلوائح الميثاق الأولمبي.

وسبق أن أعلن نورين انسحابه من المشاركة في دورة الألعاب الصيفية (طوكيو 2020) بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب من إسرائيل وهو الموقف الذي دعمه فيه مدربه.

واعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية حينها هذا التصرف “إخلالا بلوائح الميثاق الأولمبي”.

🔴اللجنة الأولمبية الدولية تعاقب عمار بن يخلف وفتحي نورين بالإيقاف لمدة 10 سنوات

🔴 العقوبة جاءت على خلفية رفض فتحي نورين مواجهة المصارع الصـ.ــهـ.ـيوني في الأولمبياد pic.twitter.com/uqL5ZmxzES — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) September 7, 2021

وكشف مصدر قريب من الملف لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن نورين ومدربه قد أُبلِغا بقرار الإيقاف من قِبل لجنة الانضباط للاتحاد الدولي، والذي دخل حيز التنفيذ منذ 23 من يوليو/ تموز 2021.

"My position is consistent on the Palestinian issue, and I reject normalisation, and if it cost me that absence from the Olympic Games, God will compensate" – Fethi Nourine, Algerian judo athlete https://t.co/otPX9zh2TO — Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 23, 2021

وأُبلِغ الاتحاد الجزائري للجودو واللجنة الأولمبية الجزائرية والاتحاد الأفريقي للجودو علاوة على اللجنة الأولمبية الدولية بقرار الإيقاف الذي يتيح نصه لنورين ومدربه الطعن في عقوبتهما لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) خلال مدة لا تتعدى 21 يوما.

وفي 6 من أغسطس/ آب الماضي، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو فتح إجراءات تأديبية ضد نورين وبن يخلف معتبرة أن موقفهما يتعارض مع المادة 50 من الميثاق الأولمبي التي “تحظر كل أشكال أو مظاهر الدعاية السياسية والدينية والعرقية في كل المواقع والمناطق الأولمبية” مع إحالة قضيتهما على لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي للجودو.

اللجنة الأولمبية الدولية، توقف البطل الجزائري #فتحي_نورين الذي انسحب من أولمبياد "طوكيو 2020"، ضمن منافسات الجودو، لتفادي مواجهة لاعب إسرائيلي، وانتصاراً لفلسطين، لمدة 10 سنوات. pic.twitter.com/GIY3pvvd9m — Hasan Atieh | حسن عطيه (@HasanAtieh1) September 7, 2021