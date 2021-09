“أنا مسلم سَلني عن أي شيء”.. مسلمو كندا يمدون جسور التواصل مع الآخر (فيديو)

دشنت جمعية الشبان المسلمين بكندا حملة توعية وتعريف بالإسلام لمحاربة ظاهرة الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) ومد جسور التواصل مع أصحاب الديانات والأفكار الأخرى تحت شعار “أنا مسلم سَلني عن أي شيء”.

ويطوف أعضاء الحملة بسيارة داخل عدد من المقاطعات والولايات، داعين الكنديين – عبر ما أطلقوا عليه “المعرض المتنقل” – للحديث معهم وسؤالهم عن الإسلام وإزالة اللبس حول المفاهيم الخاطئة عنه.

وأغلب المشاركين في الحملة من الشباب التابعين للجمعية والمنتسبين للجامعات الكندية المختلفة.

Our Muslim Youth visiting towns across Canada spent the day yesterday in Saskatoon, Saskatchewan with the Mobile Exhibition as part of ISLAM IN MOTION: I AM A MUSLIM, ASK ME ANYTHING campaign. A child with a beautiful message of LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE#IslamInMotion #YXE pic.twitter.com/NiEoSmcvGs — Outreach Muslim Youth 🇨🇦 (@OutreachAMYA) August 20, 2021

Muslim Youth travelling with the Mobile Exhibition returned back to #Toronto today Alhamdulillah. They visited towns and cities across Canada from Montreal, QC to Vancouver, BC as part of ISLAM IN MOTION: I AM A MUSLIM,ASK ME ANYTHING campaign#IslamInMotion #SundayMorning #YYZ pic.twitter.com/IHE86sfDEW — Muslim Youth Canada (@AMYACanada) August 29, 2021

وقال الإمام نبيل ميرزا لصحيفة (غلوبال نيوز) الكندية إنهم يسعون للإلتقاء بالكنديين وإعطاء فرصة لهم لتوجيه الأسئلة للمسلمين.

وتُشكل الحملة فرصة لتحسين الصورة الذهنية عن المسلمين في ظل تصاعد موجة الإسلاموفوبيا ضدهم بكندا لا سيّما خلال المدة الأخيرة، بينما تتزايد أعداد اللاجئين حول العالم، مع مواجهة المسلمين حوادث اعتداء كثيرة جراء الكراهية.

Ahmadiyya Muslim Youth from @AMYA_Vaughan with the Mobile Exhibition have departed with a mission to spread true and peaceful message of Islam across Canadian towns Stay tuned for updates on second leg of tour as they travel to East Coast of Canada#NewBrunswick #IslamInMotion pic.twitter.com/KF89d1oiCu — Outreach Muslim Youth 🇨🇦 (@OutreachAMYA) September 2, 2021

Muslim Youth with the Mobile Exhibition will be travelling to East Coast of Canada today as part of ISLAM IN MOTION: I AM A MUSLIM, ASK ME ANYTHING campaign. This is the second leg of trip with a purpose to spread true & peaceful teachings of #Islam#IslamInMotion #NewBrunswick pic.twitter.com/xinEOznKRq — Muslim Youth Canada (@AMYACanada) September 2, 2021