أطفال يرددون أغنية “الملك المصري” في حفل بمدينة ليفربول (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول، ترديد الأطفال لأغنية “الملك المصري” (The Egyptian King)، خلال حفل غنائي والذي ألفها جمهور مدينة ليفربول خصيصا للاعب الدولي المصري محمد صلاح.

وأظهر المقطع الذي نشرته فرقة “BOSS Night” الأحد، والتي تنظم عادة حفلاتها لدعم فريق ليفربول في المدينة وخارجها، حماس الأطفال الشديد وهما يرددون تلك الأغنية.

ورفع الأطفال مجسمات لبطولة دوري أبطال أوربا التي حصل عليها صلاح رفقة الفريق إلى جانب لقب الدوري الإنجليزي بعد صيام لأكثر من 30 عاما، وبدأوا في ترديد كلمات الأغنية والتي تقول “محمد صلاح الذي يركض على الجناح، صلاح لالالالالا.. الملك المصري”.

وعبر مغردون عرب وأجانب عن إعجابهم الشديد بأداء الأطفال لتلك الأغنية بهذا الحماس، مشيرين إلى أهمية محمد صلاح بالنسبة للفريق والمدينة في الوقت الحالي.

وانضم صلاح إلى ليفربول في يونيو/حزيران 2017 قادما من روما الإيطالي.

ولعب صلاح، ابن نادي المقاولون العرب المصري، مع تشيلسي في إنجلترا قبل انتقاله إلى فيورنتينا ومن ثم روما الإيطاليين.

حفلة للأطفال في مدينة ليفربول و اغنية الملك المصري محمد صلاح ❤️

سلملي ع الساحل وشاكوش وبيكا راعيا فساد ذوق شباب وأطفال مصر .@MoSalah 👑🇪🇬 pic.twitter.com/JPOyPtSm5X — ⚽️🏃‍♂️@Ahmed eg 2020🇪🇬🐬🐬 (@Ahmedeg20201) September 6, 2021

الملك 👑🇪🇬⚽👌❤ الأسطورة العالمية مين ده اللي ينتقده أتفرجوا على أطفال ليفربول وجمهور الكيان ميف بيغنوا ويشدوا له أنه الملك👑🇪🇬👌 https://t.co/jhySIlSpha — Salah Jack (@salahjak62dubai) September 6, 2021

Mo salah mo salah mo salah running down the wing salahlalalalala the Egyptian king 🇪🇬👑

روعة ربنا يحبب فيك خلقه أكتر وأكتر يا محمد صلاح يا فخرنا ❤🙏🏻 https://t.co/joviDG9spQ — حلا 🦋 (@7laa_Ah04) September 7, 2021

حفلة للأطفال في مدينة ليفربول و اغنية الملك المصري محمد صلاح ❤️pic.twitter.com/W4BweCBiQl — 🇪🇬 عفاف 🇪🇬 مصر وطني (@Egypt2626) September 7, 2021

BOSS night for kids is the most wholesome thing ever🥺😍❤️ https://t.co/S8ZNeqNxke — Kiayah♡ (@kiayahnolan) September 6, 2021

اللى بيحصل ده كثير

عندنا ناس عمله تحفل على صلاح وبيقولو هو جه ليه

حفلة للأطفال في مدينة ليفربول بيحفظهم

اغنية الملك المصري #محمد_صلاح pic.twitter.com/DkTPEtrSAk — hamada alashkar (@hamadaalashkar) September 6, 2021

MO SALAH THE WONDERFULL EGYPTIAN KING 🥰❤ https://t.co/G6h5pA1XBw — أدهم.. أم الدنيا بلدي وجيشها قلبي (@adhamghonem1) September 7, 2021