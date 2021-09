أطفال يرددون أغنية “الملك المصري” في حفل بمدينة ليفربول (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول، ترديد الأطفال لأغنية “الملك المصري” (The Egyptian King)، خلال حفل غنائي والذي ألفها جمهور مدينة ليفربول خصيصا للاعب الدولي المصري محمد صلاح.

وأظهر المقطع الذي نشرته فرقة “BOSS Night” الأحد، والتي تنظم عادة حفلاتها لدعم فريق ليفربول في المدينة وخارجها، حماس الأطفال الشديد وهما يرددون تلك الأغنية.

ورفع الأطفال مجسمات لبطولة دوري أبطال أوربا التي حصل عليها صلاح رفقة الفريق إلى جانب لقب الدوري الإنجليزي بعد صيام لأكثر من 30 عاما، وبدأوا في ترديد كلمات الأغنية والتي تقول “محمد صلاح الذي يركض على الجناح، صلاح لالالالالا.. الملك المصري”.

The kids are alright. ❤️ @MoSalah pic.twitter.com/SZQHCGJJYO

وعبر مغردون عرب وأجانب عن إعجابهم الشديد بأداء الأطفال لتلك الأغنية بهذا الحماس، مشيرين إلى أهمية محمد صلاح بالنسبة للفريق والمدينة في الوقت الحالي.

وانضم صلاح إلى ليفربول في يونيو/حزيران 2017 قادما من روما الإيطالي.

ولعب صلاح، ابن نادي المقاولون العرب المصري، مع تشيلسي في إنجلترا قبل انتقاله إلى فيورنتينا ومن ثم روما الإيطاليين.

Mo salah mo salah mo salah running down the wing salahlalalalala the Egyptian king 🇪🇬👑 روعة ربنا يحبب فيك خلقه أكتر وأكتر يا محمد صلاح يا فخرنا ❤🙏🏻 https://t.co/joviDG9spQ

BOSS night for kids is the most wholesome thing ever🥺😍❤️ https://t.co/S8ZNeqNxke

