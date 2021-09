“صعد إلى الشجرة ولا يستطيع النزول”.. دبلوماسي أمريكي: الرئيس التونسي أساء استخدام الدستور (فيديو)

قال الدبلوماسي والمحلل السياسي الأمريكي وليام لورانس إن زيارة عضوي الكونغرس الأمريكي لتونس تأتي في سياق دعم المسار الديمقراطي في البلاد، وأنه حثّ الرئيس قيس سعيد على العودة إلى الشرعية الدستورية وليس سيطرة السلطة التنفيذية على دواليب الحكم في تونس”.

وأضاف لورانس في سياق مشاركته في النافذة المسائية على قناة الجزيرة مباشر، الأحد، أن زيارة كل من السيناتور كريس مورفي وجون أوسوف، هي الزيارة الثانية من نوعها لوفد من الكونغرس إلى تونس في عهد الرئيس جو بايدن، وأن الهدف منها هو الوقوف على مدى حرص الحكومة التونسية على الديمقراطية ومدى التزامها بالمسار الديمقراطي.

واعتبر الدبلوماسي الأمريكي أن عدم تنصيب حكومة مع تعطيل البرلمان يؤكد أن طريق الديمقراطية في تونس مشوب بالكثير من الصعوبات والمشاكل.

وكان السيناتور كريس مورفي قد كتب في تغريدة على موقعه على تويتر أن “شكل الديمقراطية المطلوب في تونس يقوم على احترام الحريات المدينة وحقوق الإنسان وأن أمريكا لا تفرق بين طرف تونسي وأخر وأن الجميع مدعو للحوار لحل هذه الأزمة السياسية ووضع نهاية لحالة الطوارئ في البلاد”.

2/ I made clear that the United States’ only interest is in protecting and advancing a healthy democracy and economy for Tunisians. We favor no party over another and we have zero interest in pushing one reform agenda over another. Those questions are for Tunisians to decide.

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 4, 2021