تونس.. مجموعة السبع الكبرى توجه رسالة إلى قيس سعيد

دعا سفراء مجموعة الدول السبع الكبرى الرئيس التونسي، اليوم الإثنين، إلى تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة والعودة للنظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان المنتخب دورا كبيرا.

ويمثل البيان، الذي نشرته السفارة البريطانية على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح تعبير علني عن الشعور بعدم الارتياح لدى ديمقراطيات كبيرة منذ أن أحكم الرئيس قيس سعيد قبضته على سلطات الحكم في يوليو/تموز الماضي في خطوة وصفها خصومه بأنها “انقلاب”.

والدول السبع الكبرى هي الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وإيطاليا وكندا.

وقال البيان “نؤكد على الحاجة الماسة لتعيين رئيس حكومة جديد حتى يتسنى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس”.

The G7 Ambassadors in Tunisia issued the following statement on 6 September

