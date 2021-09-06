شركة ناشئة في سنغافورة تستخدم الحشرات لتحويل القمامة إلى كنز

نشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية تقريرا عن مزارعة ورائدة أعمال سنغافورية ابتكرت طريقة غير عادية للتخلص من النفايات وإيجاد حل لأزمة هدر الطعام في البلاد.

وتقوم فكرة المزارعة على التخلص من نفايات الطعام عن طريق إطعام يرقات ذبابة الجندي الأسود، لما يصل إلى ثمانية أطنان من النفايات شهريا.

وقالت تشوا كاي إن المفهوم الكامن وراء شركتها “Insectta” هو أنه لا شيء يذهب هباء، حيث يمكننا إعادة تصور النفايات موردا إذا قمنا بتغيير طريقة تفكيرنا في أساليب الإنتاج لدينا، وكيفية تعاملنا مع النفايات”.

وفي عام 2020، أنتجت سنغافورة 665000 طن متري من نفايات الطعام – وتم إعادة تدوير 19٪ فقط منها.

وقالت تشوا إن الشركة تطعم يرقات ذبابة الجندي الأسود ما يصل إلى ثمانية أطنان من نفايات الطعام شهريًا، بما في ذلك المنتجات الثانوية التي يتم تلقيها من مصانع فول الصويا ومصانع الجعة، مثل أوكرا والحبوب المستهلكة.

وتقوم شركة “Insectta” أيضا بتجفيف اليرقات وتحويلها إلى علف للحيوانات، كما تقوم تحويل براز الحشرات إلى سماد زراعي.

وأضافت تشوا إنه وخلال البحث والتطوير أدركنا أنه يمكن استخراج الكثير من المواد الحيوية والثمينة التي لها بالفعل قيمة سوقية من هذه الذبابة.

وتأمل الشركة الناشئة أن تحدث موادها الحيوية ثورة في الصناعات القائمة على الحشرات وتغير الطريقة التي ننظر فيها إلى النفايات.

البق للمواد الحيوية

عندما تنمو اليرقات لتصبح بالغة، فإنها تشكل شرنقة، وتظهر بعد حوالي 10 إلى 14 يومًا ذبابة كاملة النمو. وقامت Insectta بتطوير تقنية خاصة للحصول على المواد الحيوية من الهيكل الخارجي الذي تتركه وراءها.

واحدة من هذه المواد الحيوية هي الشيتوزان، وهي مادة مضادة للميكروبات لها خصائص مضادة للأكسدة تستخدم أحيانا في مستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية.

تحدي وصمة العار ضد الحشرات

وأوضحت تشوا “عندما يفكر الناس في الديدان والحشرات، فإن أول شيء يظنونه هو أنها مضرة بالناس، لكن من خلال وضع الفوائد أولا أمامهم، يمكننا تغيير الوضع”.

وهناك نقاش علمي مستمر حول وعي الحشرات، لكن فو وهو شريك في المؤسسة قال إن تربية ذباب الجندي الأسود أكثر إنسانية واستدامة من تربية الماشية، حيث تحتاج الحشرات إلى قدر أقل من المياه والطاقة والمساحة لتنمو.

وأضاف فوا “نحن لا نريد الحشرات فقط لإطعام العالم، بل نريد الحشرات أن تغذي العالم”.