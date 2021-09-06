البث الحي
الأخبار|أستراليا

وجدوه حيا.. لحظة العثور على طفل فُقد قبل 4 أيام في الأدغال (فيديو)

عُثر على الطفل أثناء محاولته شرب الماء من جدول صغير (مواقع التواصل)
عُثر على الطفل أثناء محاولته شرب الماء من جدول صغير (مواقع التواصل)
6/9/2021-|آخر تحديث: 6/9/202103:29 PM (مكة المكرمة)

عُثر على طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات على قيد الحياة في الأدغال في ملكية ريفية للأسرة في منطقة نيو ساوث ويلز هانتر بأستراليا اليوم الإثنين بعد أن فُقد قبل أربعة أيام.

وبحسب وسائل إعلام محلية شوهد الطفل ويدعي (إيه جي أنتوني الفلك) آخر مرة قبل اختفائه في منزل بالقرب من قرية “بوتي” يوم الجمعة 3 سبتمبر/أيلول.

واليوم صباحًا رصدت وحدات جوية تابعة للشرطة الطفل وهو يشرب من مجرى مائي، كما يظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته شرطة نيو ساوث ويلز، حيث قام المسعفون بالكشف عليه فيما بعد ليتم لم شمله مع عائلته لاحقًا.

وقال والد الطفل لوسائل إعلام محلية إن ابنه كان في حالة معقولة بالنظر إلى محنته، مشيرًا إلى أنه أصيب ببعض الطفح الجلدي الناتج عن الحفاض، كما عضه النمل وسقط على الأرض، ولكن يكفي أنه على قيد الحياة.

وقالت قائدة الشرطة بالمنطقة إنهم يشعرون بارتياح الشديد لعثورهم على الطفل بعد ثلاثة أيام من اختفائه فمع مرور الوقت يزداد اليأس في العثور على المختفين بطبيعة الحال، وأضافت أن التحقيق مازال جاريًا للوقوف على أسباب اختفاء الطفل وملابساته وماذا حدث للطفل خلال الثلاثة أيام على وجه التحديد.

المصدر : وسائل إعلام أسترالية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

تسلسل زمني.. أبرز عمليات هروب الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال

سجن جلبوع (رويترز)

التايمز: الأسد وبايدن يتحدان لحل أزمة الوقود في لبنان

لبنانيون ينتظرون في سياراتهم للحصول على الوقود في محطة وقود في الزلقا بلبنان (رويترز)

قطر تعلن التوصل إلى اتفاق لفتح المعابر وتثبيت “الهدوء” في غزة

السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (مواقع التواصل)

الصومال.. أزمة دستورية بين الرئاسة والحكومة بعد قرار بإقالة رئيس المخابرات

الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي عبر نفق حفروه سرا (فيديو)

تم اكتشاف فتحة النفق على بُعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن (منصات التواصل)

“الهروب الكبير” يحرج إسرائيل.. احتفالات بفرار أسرى جلبوع وتخوفات من ردات فعل إنتقامية

فرار 6 أسرى فلسطينيين أبرزهم زكريا زبيدي عبر نفق أسفل سجن جلبوع شديد التحصين (هيئة البث الإسرائيلي)

حكمتيار لـ “الجزيرة مباشر”: سنشكل حكومة إسلامية ولسنا مجبرين على إرضاء الغرب ومسعود ينفذ مصالح استخباراتية (فيديو)

زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار

بسبب تشديد القوانين على المسلمين.. تلاميذ يغادرون مقاعد الدراسة في فرنسا

تلميذات محجبات يحضرون درسًا في مدرسة خاصة بمدينة تولوز جنوبي فرنسا (غيتي - أرشيفية)