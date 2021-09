وجدوه حيا.. لحظة العثور على طفل فُقد قبل 4 أيام في الأدغال (فيديو)

عُثر على طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات على قيد الحياة في الأدغال في ملكية ريفية للأسرة في منطقة نيو ساوث ويلز هانتر بأستراليا اليوم الإثنين بعد أن فُقد قبل أربعة أيام.

وبحسب وسائل إعلام محلية شوهد الطفل ويدعي (إيه جي أنتوني الفلك) آخر مرة قبل اختفائه في منزل بالقرب من قرية “بوتي” يوم الجمعة 3 سبتمبر/أيلول.

واليوم صباحًا رصدت وحدات جوية تابعة للشرطة الطفل وهو يشرب من مجرى مائي، كما يظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته شرطة نيو ساوث ويلز، حيث قام المسعفون بالكشف عليه فيما بعد ليتم لم شمله مع عائلته لاحقًا.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search. https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j

وقال والد الطفل لوسائل إعلام محلية إن ابنه كان في حالة معقولة بالنظر إلى محنته، مشيرًا إلى أنه أصيب ببعض الطفح الجلدي الناتج عن الحفاض، كما عضه النمل وسقط على الأرض، ولكن يكفي أنه على قيد الحياة.

وقالت قائدة الشرطة بالمنطقة إنهم يشعرون بارتياح الشديد لعثورهم على الطفل بعد ثلاثة أيام من اختفائه فمع مرور الوقت يزداد اليأس في العثور على المختفين بطبيعة الحال، وأضافت أن التحقيق مازال جاريًا للوقوف على أسباب اختفاء الطفل وملابساته وماذا حدث للطفل خلال الثلاثة أيام على وجه التحديد.

This is the moment Anthony ‘AJ’ Elfalak’s parents are reunited with the 3-year-old. Nothing short of a miracle. Just wow. pic.twitter.com/BLfNKZcPu1

— Adella Beaini (@adellabeaini) September 6, 2021