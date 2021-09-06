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كم ينفق المصريون على طعامهم وشرابهم؟ تقارير رسمية تفجر غضبا واسعا (فيديو)

6/9/2021-|آخر تحديث: 6/9/202111:43 AM (مكة المكرمة)

نشرت وسائل إعلام مصرية تقارير رسمية تكشف عن إنفاق المصريين ما يصل إلى تريليون جنيه سنويًا وأكثر من 30% من دخلهم الشهري على الطعام والشراب في نسبة اعتُبرت دليلًا على سوء الأوضاع الاقتصادية وتدني الأجور في مصر.

وبحسب هذه التقارير أيضًا يذهب 20% من الدخل للإنفاق على المسكن بينما جاء التعليم والصحة في مؤخرة أولويات الإنفاق بنسبة 16% فقط.

وأثارت التقارير غضب المصريين الذين أجروا عملية حسابية بسيطة ليكتشفوا أن نصيب الفرد من الانفاق على الطعام 27 جنيهًا يوميًا فقط، ففي حين تنفق الحكومة مليارات الجنيهات على مشروعاتها العملاقة فإنها تحاسب الفقراء على طعامهم.

وانعكس هذا الغضب على منصات التواصل الاجتماعي وكتب باهر “هذا الرقم دليل على فشل مخز للدولة، أن يصرف المواطن ثلث دخله على الطعام والشراب فقط فهذه كارثة، لأنه بالتالي ينفق الثلثين على الإيجار والفواتير والتعليم والصحة والمواصلات والبنزين وإلى آخره. في الدول المحترمة يكون بند الطعام والشراب الأقل إنفاقا فهما أساسيات البقاء على قيد الحياة”.

وعلق سامح ساخرًا “ولماذا أحس بالذنب أصلا حتى لو كان المبلغ 4 تريليون؟ إيه بلاش ناكل يعني؟”.

بينما كتب مغرد آخر “يا جماعة هذا ليس تنظيرا ولا الناس تعد علينا الفلوس التي ندفعها. هناك جهة اسمها مركز الإحصاء يقوم بإحصائيات لأي شيء في البلد سواء طعام أو شراب أو أسعار أو كميات. وهذا يحدث لأنك إذا كنت تريد أن تدير أي شيء جيدا فلابد أن تحوله لأرقام”.

وقال حسين “جيد أن يبقى من دخلهم شيئا يشترون به الطعام من الأساس بعد المصاريف الأخرى”، وكتب أمين “هذا معناه أن الأجور حقيرة لدرجة أن ثلثها يذهب إلى الطعام ولم نزل نغط شيئا من المصاريف الأخرى. هذا يدين معدلات الأجور أكثر مما يدين الصرف”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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