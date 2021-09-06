“الهروب الكبير” يحرج إسرائيل.. احتفالات بفرار أسرى جلبوع وتخوفات من ردات فعل إنتقامية

قوبل نبأ فرار 6 أسرى من سجن جلبوع -أحد أكثر السجون الإسرائيلية تحصينا- بتفاعل لافت وفرحة كبرى على المنصات الفلسطينية والعربية، وهي العملية التي أحرجت سلطات الاحتلال وأثارت تخوفات بشأن رد فعل انتقامي بحق أسرى جلبوع.

كما عمّت الاحتفالات مدنًا عدة بالضفة الغربية ومنها نابلس وجنين، حيث انتشرت لقطات وصور لهتافات وتوزيع حلويات في الشوارع ابتهاجًا بتمكن الأسرى الستة من “انتزاع حريتهم” فجر اليوم الإثنين، عبر نفق حفروه سرًا. بالإضافة إلى انتشار دعوات لمسيرات عند نقاط التماس مع الاحتلال لتشتيتهم عن ملاحقة الأسرى الهاربين.

شاهد| الاحتفالات مستمرة في جنين بعد هروب 6 أسرى من سجن جلبوع pic.twitter.com/U2bkOVGYVS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 6, 2021

وتفاعل الناشطون عبر وسمي (جلبوع) و(نفق الحرية) مشبّهين عملية فرار الأسرى بأسطورة “الهروب الكبير” وهو الفيلم المأخوذ عن قصة حقيقة وقعت أحداثها إبان الحرب العالمية الثانية وتمكن خلالها معتقلون من ابتكار خطة للهرب من سجن حصين وتهريب عشرات آخرين.

كما ربط المدونون عملية الهروب بالطريقة ذاتها في المسلسل الأمريكي بريزون بريك (الهروب من السجن)، وتخللت التعليقات موجة سخرية بشان كيفية الفرار رغم أن السجن الواقع شمالي إسرائيل، شديد التحصين.

اليوم حقق ستة فلسطينيون أسطورة الهروب الكبير الشهيرة بحفر نفق تحت سجن "جلبوع" في الأراضي المحتلة وانتزعوا حرياتهم رغم قبضة المجرمين، محمود عارضة، محمد عارضة، يعقوب قادري، أيهم كممجي، زكريا زبيدي، يعقوب أنفيعات، أسأل الله أن يحفظكم وأن يجعل من بين أيديهم سداً فلا يبصرون لكم طريقا pic.twitter.com/8v86q95wPL — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) September 6, 2021

تخوفات من الانتقام

من ناحيتها، طالبت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، المؤسسات الحقوقية والإنسانية خاصة اللجنة الدولية للصليب الاحمر، بالتوجه فورًا الى سجن جلبوع والكشف عن مصير أكثر من 400 أسير نُقلوا منه إلى أماكن مجهولة في أعقاب تمكن 6 أسرى من حفر نفق والفرار من المعتقل.

وعبّرت الهيئة في بيان اليوم، عن قلقها من التعتيم الكبير حول أسرى سجن جلبوع وظروف نقلهم، محذرةً من أن تنصب ردات الفعل الإسرائيلية على الانتقام منهم، وذلك في محاولة للتغطية على فشل إدارة السجون وحكومة الاحتلال الناتج عن تمكن الأسرى الستة من التخطيط لهذا الهروب وتنفيذه.

صورة: توزيع الحلويات في البلدة القديمة بنابلس، ابتهاجًا بتمكن 6 أسرى من انتزاع حريتهم عبر #نفق_الحرية من سجن جلبوع. pic.twitter.com/S3bwERdli1 — فلسطين الآن (@paltimes2015) September 6, 2021

وحمّلت حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى الستة، إذ أن محاولة البحث عنهم والوصول لهم مبنية على “أسس إجرامية ممنهجة”، محذرة من أن المساس بحياتهم في حال العثور عليهم قد يؤدي الى انفجار حقيقي داخل السجون وخارجها.

ودعت الهيئة مؤسسات المجتمع الدولي، إلى تحذير إسرائيل وجيشها من خطورة ذلك. يأتي ذلك بينما يواصل 6 أسرى في سجون الاحتلال الإضراب عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري.

תיעוד: המנהרה ממנה ברחו האסירים מכלא גלבוע@moyshis

(צילום: דוברות שב"ס) pic.twitter.com/jeuSumY803 — כאן חדשות (@kann_news) September 6, 2021

أحرجت إسرائيل

من ناحية أخرى، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت فرار الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع أمرًا خطيرًا ويحتاج لمعالجة المنظومة كلها، وأعلنت سلطات الاحتلال العام في صفوف قوات الشرطة بحثًا عن الأسرى الهاربين، وباشرت تفتيشا واسعا في المنطقة مستعينة بمروحيات وطائرات مسيرة، وفق هيئة البث الإسرائيلي.

عاجل | هيئة الإذاعة الإسرائيلية تبث صورا لما قالت إنه نفق حفره 6 أسرى فلسطينيين أسفل #سجن_جلبوع بمنطقة بيسان وفروا من خلاله pic.twitter.com/JVwluchYjC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 6, 2021

وقال مصدر أمني إسرائيلي في حديث مع موقع (واللا) المقرب من جيش الاحتلال، أن الحديث يدور عن سلسلة إخفاقات خطيرة، متسائلًا كيف نفذوا الحفر دون علم السجًانين في واحد من أكثر السجون أمانا، وكيف تمكنوا من إخفاء النفق والرمل الناتج عن عملية الحفر. وأشار الى ان كل الأجهزة الأمنية تشارك في الملاحقة.

وكان مصدر أمني إسرائيلي قد شدد في حديث مع قناة 12 العبرية ان الحادث خطير ومحرج، لأن عملية الهروب تم التخطيط لها منذ مدة طويلة دون أن تستطيع مصلحة السجون كشفها.

ناشطون شبابيون: "ندعو لمسيرات على جميع نقاط التماس مع الاحتلال لتشتيته عن ملاحقة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع عبر #نفق_الحرية". pic.twitter.com/r60V2yXIE1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 6, 2021

سجن للبيع استعمال خفيف

مش مفتوح وعلى ضمانتي#جلبوع pic.twitter.com/10SxnWoH60 — كرم #غزة𓂆 (@karambko) September 6, 2021

العملية تُشكل صفعة لأجهزة الاحتلال#حماس تبارك نجاح أسرى سجن جلبوع في كسر قيود السجن#نفق_الحرية pic.twitter.com/gSg0gC0ARQ — أ. عبدالله الأسطل 🇵🇸🌹🇴🇲 (@AbdallahAlsttal) September 6, 2021

صورة لسجن "جلبوع" شديد الحراسة، وفتحة النفق التي خرج منها ستة من أحرار #فلسطين إلى هواء الحرية !

لماذا لا يضاف الإبداع الفلسطيني في صناعة الأنفاق إلى موسوعة جنيس، أو يتم ترشيحهم لجائزة نوبل مثلا😀؟! "ربنا يحفظهم ويسلمهم" pic.twitter.com/HZL159HM95 — د. محمد الصغير (@drassagheer) September 6, 2021

على طريقة مسلسل بريزون بريك : أعلن الاعلام الاسرائيلي عن هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الاسرائيلي اليوم حيث حفرو حفرة وهربو منها بطريقة عبقرية pic.twitter.com/fp7fSP7w7k — Screen Mix (@ScreenMix) September 6, 2021

استنفار كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة المروحيات بحثا عن الأسرى الفلسطينيين الستة المحكوم عليهم بالمؤبدات، إذ حرروا أنفسهم بعد أن استطاعوا حفر نفق على مدى سنوات تحت سجن جلبوع وغادروا منه.#جلبوع pic.twitter.com/2Fb8YGFacJ — محمد أبوعبيد (@mobeid) September 6, 2021

مصلحة السجون الاسرائيلية في ٢٠٠٤: لن يهرُب أحدٌ من جلبوع..

٢٠٢١: ٦ أسرى أحرار من سجن جلبوع..#نفق_الحريه pic.twitter.com/kMHsRslQFj — جنى مستو (@mestojana) September 6, 2021

بواسطة نفق حفروه داخل السجن ؛ 6 أسرى فلسطينيين يكسرون قيد الجلاد وينتزعون حريتهم، من سجن جلبوع شديد التحصينات.#فلسطين pic.twitter.com/C9Z7VHHgYD — حميد رزق (@hamedrizq01) September 6, 2021

منذ أن قال سماحته أنّ هذا المشهد يجب أن يدخل التاريخ باتت كل الأحداث تدخل التاريخ..

هنيئًا للأسرى ✌️#نفق_الحرية#نفق_جلبوع pic.twitter.com/XTIuOG9RYE — روان (@User2021987) September 6, 2021

فجر اليوم ع طريقه فيلم الهروب الكبير هروب 6 أسرى من سجن جلبوع الإسرائيلي

كفو والله 🇵🇸 pic.twitter.com/GqeeM4u3G2 — 𓂆 عبدالرحمن (@saytra_69) September 6, 2021