مقتل 4 بينهم رضيع في ولاية فلوريدا الأمريكية على يد جندي خدم في أفغانستان والعراق (فيديو)

قتل 4 أشخاص بإطلاق نار، الأحد، في مدينة ليكلاند بولاية فلوريدا الأمريكية، وألقت الشرطة القبض على المنفذ الذي كان يرتدي سترة واقية من الرصاص قرب منزل نصب فيه فخاخا.

وقالت الشرطة إن براين جيمس رايلي (33 عامًا) منفذ الهجوم جندي سابق بسلاح البحرية وخدم في أفغانستان والعراق، وحاصل على أوسمة وليس له أي تاريخ إجرامي سابق.

وقالت غريدي جاد قائدة شرطة مقاطعة بولك بالولاية خلال مؤتمر صحفي إن إطلاق النار بدأ في حوالي 04:30 فجر الأحد بالتوقيت المحلي في منزل شمالي لايكلاند، إذ تلقت قوات الأمن بلاغا عن سماع صوت طلقات نارية، حسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

Suspect in family's murder identified as security guard from Brandon, Sheriff Grady Judd says https://t.co/CM5guJ8KZs pic.twitter.com/dw18wgc5BP — WFLA NEWS (@WFLA) September 5, 2021

وتابعت “عند الوصول إلى الموقع وجدوا شخصا يرتدي سترة واقية من الرصاص ويرتدي خوذة وعلى استعداد لخوض قتال مسلح”.

وأضافت المسؤولة الأمنية أن المشتبه به أصيب بطلق ناري واحد خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ثم غادر المنزل واستسلم للشرطة.

وعثر أفراد الشرطة في المنزل على جثث 4 أشخاص، بينهم أم كانت تحتضن طفلها الرضيع المتوفى، إضافة إلى طفلة (11 عامًا) مصابة بعدة طلقات نقلت إلى المستشفى، حسب المصدر نفسه.

وكانت الطفلة قد قالت لرجال الشرطة “بالداخل مزيد من الضحايا”، وبالبحث عثروا على رجل (40 عامًا) وامرأة (33 عامًا) ورضيع (3 أشهر) ومعهم كلب العائلة قتلى داخل المنزل، في حين عثروا على امرأة (62 عامًا) ميتة في منزل آخر.

Today, Sunday, the US police announced that 4 people were killed in a shooting in the city of Lakeland, and the arrest of the perpetrator, who was wearing a bullet-proof vest, near a house mined. pic.twitter.com/1Uv1RLISu2 — Hashtag Elyoum (@Hashtagelyoum) September 5, 2021

Suspect was taken into custody. He will be treated and released from hospital before being booked in jail. @BN9 pic.twitter.com/wUFTKxQFkw — Fadia Mayté Patterson M.S. (@FadiaTVNews) September 5, 2021

وتبين لاحقًا أن براين قال لصاحبة المنزل إن الله أرسله ليتحدث إلى ابنتها الكبرى (آمبر) لكنها لم تكن في انتظاره للحديث معه.

وأخبر براين رجال الشرطة أنه تناول مخدر الميثامفيتامين قبل بدء عمليته، ولم يُكشف بعد عن سبب الهجوم لا سيما وأن منفذ العملية لا تربطه أية علاقة بالضحايا.