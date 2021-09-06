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مقتل 4 بينهم رضيع في ولاية فلوريدا الأمريكية على يد جندي خدم في أفغانستان والعراق (فيديو)

منفذ هجوم فلوريدا بعد القبض عليه (مواقع التواصل)
منفذ هجوم فلوريدا بعد القبض عليه (مواقع التواصل)
5/9/2021-|آخر تحديث: 6/9/202112:54 AM (مكة المكرمة)

قتل 4 أشخاص بإطلاق نار، الأحد، في مدينة ليكلاند بولاية فلوريدا الأمريكية، وألقت الشرطة القبض على المنفذ الذي كان يرتدي سترة واقية من الرصاص قرب منزل نصب فيه فخاخا.

وقالت الشرطة إن براين جيمس رايلي (33 عامًا) منفذ الهجوم جندي سابق بسلاح البحرية وخدم في أفغانستان والعراق، وحاصل على أوسمة وليس له أي تاريخ إجرامي سابق.

وقالت غريدي جاد قائدة شرطة مقاطعة بولك بالولاية خلال مؤتمر صحفي إن إطلاق النار بدأ في حوالي 04:30 فجر الأحد بالتوقيت المحلي في منزل شمالي لايكلاند، إذ تلقت قوات الأمن بلاغا عن سماع صوت طلقات نارية، حسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وتابعت “عند الوصول إلى الموقع وجدوا شخصا يرتدي سترة واقية من الرصاص ويرتدي خوذة وعلى استعداد لخوض قتال مسلح”.

وأضافت المسؤولة الأمنية أن المشتبه به أصيب بطلق ناري واحد خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ثم غادر المنزل واستسلم للشرطة.

وعثر أفراد الشرطة في المنزل على جثث 4 أشخاص، بينهم أم كانت تحتضن طفلها الرضيع المتوفى، إضافة إلى طفلة (11 عامًا) مصابة بعدة طلقات نقلت إلى المستشفى، حسب المصدر نفسه.

وكانت الطفلة قد قالت لرجال الشرطة “بالداخل مزيد من الضحايا”، وبالبحث عثروا على رجل (40 عامًا) وامرأة (33 عامًا) ورضيع (3 أشهر) ومعهم كلب العائلة قتلى داخل المنزل، في حين عثروا على امرأة (62 عامًا) ميتة في منزل آخر.

وتبين لاحقًا أن براين قال لصاحبة المنزل إن الله أرسله ليتحدث إلى ابنتها الكبرى (آمبر) لكنها لم تكن في انتظاره للحديث معه.

وأخبر براين رجال الشرطة أنه تناول مخدر الميثامفيتامين قبل بدء عمليته، ولم يُكشف بعد عن سبب الهجوم لا سيما وأن منفذ العملية لا تربطه أية علاقة بالضحايا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أمريكية + مواقع التواصل + وكالات

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