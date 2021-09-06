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أردوغان يصدر كتابا بعنوان “من الممكن إنشاء عالم أعدل”.. هذه أبرز رسائله

كتاب أردوغان الجديد (الأناضول)
كتاب أردوغان الجديد (الأناضول)
6/9/2021

قالت وكالة الأناضول الرسمية إن كتابا ألفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعنوان “من الممكن إنشاء عالم أعدل” أصبح في متناول القراء، اليوم الإثنين.

ويروي أردوغان في الكتاب تفاصيل مساعي بلاده لتحقيق العدالة للبشرية جمعاء، ويشير إلى المعضلات السياسية العالمية لا سيما الظلم وأزمة اللاجئين والإرهاب الدولي ومعاداة الإسلام والتمييز العنصري وازدواجية المعايير، بحسب الوكالة.

ويؤكد أردوغان في كتابه على الحاجة إلى إصلاح شامل، خاصة في مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى مشاكل الشرعية والوظيفة والشمولية والتمثيل في الأمم المتحدة.

وشدد أردوغان في كتابه على إمكانية إنشاء عالم أعدل، من خلال اقتراح نموذجي ومبدئي وشامل واستراتيجي وقابل للتطبيق من أجل الأمم المتحدة، حيث يتم فيه ضمان العدالة في التمثيل وإلغاء امتياز حق النقض.

العالم أكبر من خمسة

وبحسب الوكالة، فإن كتاب أردوغان تضمن عدة رسائل أبرزها أنه “لا أحد بريء في عالم يموت فيه الأطفال”.

ووأضاف أردوغان أن “في عصر فقد الرحمة، تقع على عاتقنا مسؤولية أن نكون ممثلين للعدالة وصوت الضمير”.

واستطرد في الكتاب: “سنستمر في القول إن العالم أكبر من خمسة حتى يتم إنشاء نظام يكون فيه المحق قويًا، وليس القوي هو المحق”.

ودائما ما يردد أردوغان خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية عبارة (العالم أكبر من 5) في إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن الدولي للتعبير عن موقفه الرافض لتحكم الدول الخمس في مصير العالم.

وقالت الوكالة إنه سيتم التبرع بجميع عائدات الكتاب الذي تجري ترجمته إلى لغات عالمية عدة مثل الإنجليزية والعربية والألمانية والفرنسية والروسية والإسبانية، إلى إدارة الطوارئ والكوارث التركية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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