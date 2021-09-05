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بينهم أطفال.. عشرات الضحايا في انقلاب حافلة بمحافظة السويس المصرية (فيديو)

بلغ عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 عدد 9992 حادث (منصات التواصل)
بلغ عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 عدد 9992 حادث (منصات التواصل)
5/9/2021-|آخر تحديث: 5/9/202104:38 PM (مكة المكرمة)

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس المصرية، مقتل 12 وإصابة 37 آخرين -بينهم أطفال- في حادث انقلاب حافلة سياحية بعد اصطدامها بحاجز خرسانى بطريق القاهرة -السويس.

وكانت غرفة العمليات بمديرية أمن السويس (نحو 100 كيلومتر شرق القاهرة) قد تلقت إخطارًا من قوات تأمين الطرق يوم السبت بوقوع حادث انقلاب حافلة رحلات أثناء عودتها من مدينة شرم الشيخ ومتجهة إلى القاهرة، وكان على متنها نحو 45 فردًا من الأسر والعائلات.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف في السويس 30 سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام. كما توافد عدد كبير من أهالي السويس إلى المركز الإقليمي للتبرع بالدم داخل مستشفى السويس العام لصالح مصابي الحادث.

وأفادت المعاينة الأولية التي أجرتها النيابة بأن سائق الحافلة عقب خروجه من طريق وصلة أحد الأنفاق فوجئ برصيف حاجز حارة السيارات (الملاكي) فاصطدم بها وحينما حاول تدارك الأمر انقلبت الحافلة على الجانب الأيسر.

10 قتلى يوميًا

وبحسب أحدث إصدارات النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات في مصر التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 ليبلغ 9992 حادث، مقابل 8480 في عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 17.8%.

وبلغ عدد القتلى نتيجة حوادث السيارات خلال عام 2019 عدد 3484 شخصًا، مقابل 3087 خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 12.9%.

وارتفع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثًا يوميًا خلال عام 2019، مقابل 23.2 في عام 2018.

وذكر الجهاز أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات كان العنصر البشرى حيث بلغت نسبته 79.7%، يليه عيوب فنية في المركبة بنسبة 13.5% من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019

يشار أن أكثر من 1.35 مليون شخص يلقون حتفهم سنويًا بسبب تصادمات الطرق في العالم، ويعاني ما يتراوح عدده بين 20 مليون، 50 مليون شخص إصابات غير قاتلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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