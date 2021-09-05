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مصر.. الحكم بإعدام 8 أجانب لتهريب طنين من الهيروين

المتهمون بعد ضبط المواد المخدرة (مواقع التواصل)
المتهمون بعد ضبط المواد المخدرة (مواقع التواصل)
5/9/2021

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، أحكاما بالإعدام على 8 أجانب ومصريين اثنين بتهمة تهريب طنيْن من الهيرويين عبر البحر الأحمر، بحسب مصدر قضائي.

وصادرت السلطات الشحنة المهربة والتي بلغت قيمتها 2.5 مليار جنيه (195 مليون دولار)، عام 2019.

وأخفى المتهمون وهم سبعة باكستانيين ومصريان وإيراني الهيرويين في غرفة سرية على ظهر باخرة أعدّ خصيصًا بجسم السفينة لهذا الغرض.

ويمكن الطعن بهذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في غضون شهرين.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد ذكرت، في يونيو/حزيران الماضي، أن المواد المضبوطة تشمل (1900) لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها (2 طن و147 كيلوغراما)، (99) لفافة لمخدر الآيس الخام وزنت جميعها (99 كيلوغراما)، مبالغ مالية قدرها (305 آلاف ريال إيرانى، و3375 روبية باكستانية، 171 دولارًا أمريكيا)، و(4) هواتف محمولة، وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ2 مليار و50 مليون جنيه.

وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل منتظم “الارتفاع الملحوظ” في عدد أحكام الإعدام التي نُفّذت في مصر مؤخرًا وتضاعفت ثلاث مرات العام الماضي لتصل إلى 107 إعدامات مقارنة بـ32 إعدامًا عام 2019.

وبحسب منظمة العفو الدولية فإن مصر تحتل المرتبة الثالثة على قائمة الدول التي تنفذ أكبر عدد من الإعدامات في العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية + مواقع التواصل

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