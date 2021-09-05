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“صوت بيقولي هموت قريب”.. وصية طفلة مصرية تبكي منصات التواصل عقب رحيلها

الطفلة المصرية الراحلة مارينا (مواقع التواصل)
الطفلة المصرية الراحلة مارينا (مواقع التواصل)
5/9/2021-|آخر تحديث: 5/9/202102:45 PM (مكة المكرمة)

انتشرت رسالة لطفلة مصرية تدعى مارينا، على وسائل التواصل الاجتماعى كتبتها بخط يدها و”تنبأت” فيها بموتها قبل ثلاثة أشهر وتركت خلالها وصية أبكت الجميع لاسيما عقب رحيلها قبل يومين.

وفي رسالتها التي تشبه الوصية التي وجهتها على ما يبدو لأمها، عبّرت مارينا ابنة الـ 12 عاما عن شعورها باقتراب الأجل، إذ بدأتها بعبارة “أنا هموت قريب جدًا. أنا متأكدة. في صوت بيقول لي إن أنا هموت قريب وأنا حاسة كده”.

وواصلت ببيان وصايا لأفراد أسرتها بشأن من يقوم بدفنها ومن يتولى تشييع جثمانها، “لما أموت متغسلنيش (لا تغسليني) ومحدش يشوفنى غير سامح وماجد وأنتى وبابا تلبسونى ومحدش يلبسنى غيرك”.

وتابعت مارينا في رسالتها المكتوبة بتاريخ 6 يونيو/حزيران “واللى يشيل الصندوق بابا وأعمامى وأنتى وماجد وسامح وعمى هانى، وأنتى تروحى المدافن ما تلبسيش أسود، ولا تعيطى ولا تعملى، وشغلوا التليفزيون وتجيبى كحك وبسكويت وتوزعي”.

ولاحقًا كشف شقيقها سامح ميلاد لوسائل إعلام مصرية أن مارينا كانت مصابة بمرض نادر يسمى (أميلو بلاستوما) أدى إلى وفاتها، إذ أصيبت بورم صغير تحت اللسان وأجري لها عملية استئصال، إلا أن الورم عاد مرة أخرى بحجم أكبر ثم أجريت لها العملية مجددًا، وتكرر هذا الأمر حتى أجري لها  أكثر من 10 عمليات استئصال، تلتها عمليتين استئصال للفك، إضافة إلى خضوعها للعلاج بالإشعاع والكيماوي.

وأضاف سامح أن الطبيب المعالج لشقيقته الراحلة أخبرهم بأن هذا المرض النادر يصيب الذكور بنسبة أكبر من الإناث، وأن الإصابة عادة ما تكون فى عمر أكبر من 18 سنة، كما أخبرهم أن المرض رغم أنه ليس خبيثًا لكنه مرض عنيف في أعراضه، ويصل عدد المصابين به حول العالم قرابة 50 مريضًا فقط.

وكشفت راندا كاراس -وهي إحدى المقربين من العائلة- تفاصيل رحلة مرض الطفلة الراحلة قائلة إن مارينا كانت طفلة عمرها 7 سنوات فقط عندما بدأت تشتكى من ألم تحت لسانها، وتبين أنه ورم تحت لسانها يحتاج للاستئصال ولكن في كل مرة كان الورم يرجع بحجم أكبر.

وأضافت أن مارينا خضعت إلى 12 عملية استئصال آخرها واحدة استغرقت 13 ساعة تضمنت إزالة الفك السفلي بعد انتشار الورم فيه، وترقيع اللسان بأجزاء من أنسجة الرجل.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية

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