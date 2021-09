بعد القبض على الرئيس ألفا كوندي.. قائد بالجيش الغيني يعلن حل الحكومة وإغلاق الحدود (فيديو)

أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء ،اليوم الأحد، بأن الجيش في غينيا كوناكرى سيطر على السلطة وأبطل العمل بالدستور.

وأفاد شهود عيان بانتشار جنود يحملون أسلحة آلية في شوارع المنطقة التي يوجد بها القصر الرئاسي في العاصمة الغينية كوناكري، وذلك بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف.

وذكرت بلومبرغ أن إطلاق النار بدأ عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في حي كالوم. وقال شهود عيان إن دوي إطلاق نار سمع في عدة أحياء أخرى.

ونصحت السفارات الأجنبية رعاياها بعدم المغامرة بالخروج إلى الشوارع.

وأكدت القوات الخاصة الغينية القبض على كوندي، وفق ما أوردت الوكالة الفرنسية.

وقال أحد عناصر القوات “قررنا بعد القبض على الرئيس حل الدستور القائم وحل المؤسسات، كما قررنا حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية”.

BREAKING NEWS Kaloum🇬🇳Conakry https://t.co/R3RkoMRDeC HAPPENING;Military Coup led by Lt.Col Mamady Doumbouya at Presidential Palace in Guinea.Incumbent 83 Years old President Alpha Conde who is on a Controversial Third Term has REPORTEDLY been Arrested. #Kibaro #Guinea #Guinee pic.twitter.com/Q0G9Pmsegw

وكان الرئيس ألفا كوندي البالغ من العمر83 عاما أدى اليمين الدستورية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لولاية ثالثة في منصبه.

وشكل حدث انتخاب الرئيس كوندي موضع ترحيب عندما تولى السلطة في عام 2010 ، أملا في أن يمثل حكمه بداية مرحلة جديدة من الديمقراطية، إلا أنه بدأ يشن حملة قمع متزايدة ضد خصومه مع تزايد المعارضة لحكمه المستمر منذ أكثر من عقدين.

ووثق ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في غينيا كوناكري صبيحة ،اليوم الأحد، تجمع حشد من الجماهير في ساحة بامبيتو بالعاصمة كوناكري .

وخرجت حشود من المواطنين للاحتفال بنجاح بالانقلاب العسكري، حيث صرح عدد من المظاهرين بأن الجيش قام بواجبه تجاه الوطن والشعب.

وفي المقابل دعا ناشطون آخرون إلى التصدي للعسكر الذي فرضوا سلطتهم بالقوة واعتقلوا الرئيس ألفا كوندي

على صعيد آخر ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بشدة” في تغريدة الأحد بـ”اي استيلاء على السلطة بقوة السلاح” في غينيا، وذلك بعدما أكد ضباط في القوات الخاصة الغينية اعتقال الرئيس و”حل” المؤسسات.

I am personally following the situation in Guinea very closely. I strongly condemn any takeover of the government by force of the gun and call for the immediate release of President Alpha Conde.

— António Guterres (@antonioguterres) September 5, 2021