رئيس الفيفا يشيد باستفادة قطر من مرافق كأس العالم 2022 في إيواء اللاجئين (فيديو)

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه كرة القدم في تقديم الدعم والمساندة للشعب الأفغاني في مثل هذه الأوقات العصيبة، معرباً عن شكره وامتنانه لجهود دولة قطر في مساندة اللاجئين الأفغان.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لإنفانتينو، اليوم الأحد، بأحد المقار المؤقتة لاستضافة اللاجئين الأفغان في مجمع سكني مخصص لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وقام إنفانتينو بالجولة برفقة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، وحسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث.

وقال إنفانتيو في بيان أصدرته اللجنة العليا للمشاريع والإرث “أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لدولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا على الجهود الحثيثة التي تبذلها قطر للترحيب بالعديد من اللاجئين الأفغان وتوفير ملاذ آمن في وقت صعب هم بأمس الحاجة فيه للمساعدة”.

السيد انفانتينو، رئيس @FIFAcom خلال زيارته لأحد مرافق كأس العالم الذي يستضيف مؤقتا أشقاءنا من أفغانستان في 🇶🇦. لطالما أكدنا أن إرث بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ هو للمنطقة برمتها، ونفخر أن مساهمتنا لإخواننا في أفغانستان ستكون جزءاً من هذا الإرث. شكرا @GA4good ⚽️ pic.twitter.com/Gf1ZgsG0r8 — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) September 5, 2021

فيديو| جياني إنفانتينو رئيس الفيفا يزور أحد مراكز استضافة الأفغان في قطر ويشيد بدور الدوحة pic.twitter.com/mfIwfjC9Tn — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) September 4, 2021

وأكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم مونديال قطر 2022 أنه وفي سياق الزيارة تجول إنفانتينو في حضانة للأطفال وملعب لكرة القدم الخماسية، حيث تقام أنشطة الجيل المبهر، برنامج المسؤولية المجتمعية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، منذ وصول العديد من اللاجئين الأفغان إلى قطر.

وأضاف إنفانتينو “في الواقع جرى تجهيز هذا المجمع السكني لغرض استضافة مونديال قطر العام المقبل، إلا أن تحويله إلى مكان ملائم لإقامة مؤقتة للاجئين يتوفر فيه سبل الحياة الكريمة، أمر يبعث على الارتياح والسعادة”.

وأوضح إنفانتينو أهمية الاستفادة من كرة القدم في تقديم الدعم والمساعدة للشعب الأفغاني في ظل هذه الظروف الاستثنائية، والتي تبرز فيها الحاجة لحشد جهود مجتمع كرة القدم لمساعدة لاعبي كرة القدم وعائلاتهم من اللاجئين الأفغان، الذين يصلون إلى العديد من الدول حول العالم بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلادهم.

جياني إنفانتينو رئيس #الفيفا يتفقد أحد المقار المؤقتة لاستضافة اللاجئين الأفغان في مجمع سكني مخصص لبطولة كأس العالم #قطر2022 وذلك برفقة كل من سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وسعادة السيد حسن الذوادي pic.twitter.com/7ThefYqsAr — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 5, 2021

جياني إنفانتينو يعرب عن سعادته بتواجده في #قطر التي تعد من الدول المهمة في لعبة كرة القدم لاسيما وأنها ستستضيف كأس العالم العام القادم كما أكد على سعادته بما يراه من تطور ملحوظ في التحكيم القطري مؤكداً على دعمه و رعايته للتحكيم بصفة عامة pic.twitter.com/m0p1vMjdZ4 — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 5, 2021

ومنذ وصول اللاجئين الأفغان إلى قطر، نجح الجيل المبهر، الذي يستفيد من أنشطة كرة القدم من أجل التنمية لتعزيز القيم التي يروج لها البرنامج مثل المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي، في تنظيم سلسلة من المبادرات الخاصة بالفئة العمرية الشابة، والتي تم تصميمها بهدف توفير ملاذ آمن للاجئين يتيح لهم تنمية مهاراتهم وتمضية وقت الفراغ بشكل مفيد.

وقدم الجيل المبهر بالتعاون مع مكتبة الأطفال “مكتبة”، مجموعة واسعة من الأنشطة التعليمية، كما نظم للاجئين الأفغان من جميع الأعمار عدداً من برامج الدعم النفسي والاجتماعي.

"هذا المركز هو جزء من معاناة الأفغان، وما تقوم به #قطر مدهش".. "مارتن غريفيث" و"جياني إنفانتينو" يزوران إحدى المنشآت التي تؤوي لاجئين أفغانا في #الدوحة | تقرير: هيثم أبو صالح #الحصاد pic.twitter.com/U40TrRingc — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 5, 2021

من جانبه، قال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث “سعدت بالمشاركة في هذه الزيارة إلى مقر مؤقت لهؤلاء اللاجئين الذين غادروا منازلهم في أفغانستان والاستماع إلى قصصهم. وتواصل الحكومة القطرية بذل كل الجهود الممكنة لضمان الحفاظ على صحة اللاجئين وكرامتهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم”.

وأعرب الذوادي عن سعادته بإسهامات الجيل المبهر التابع للجنة العليا في هذه الجهود من خلال تخصيص مساحات لممارسة كرة القدم والأنشطة الرياضية الأخرى، وتوفير الكتب والمواد التعليمية للأطفال.

التقى جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، لاجئين أفغان خلال زيارته لمجمع سكني مخصص لكأس العالم #قطر2022 برفقة سعادة @Lolwah_AlKhater، مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، وسعادة @HAlThawadi ، الأمين العام للجنة العليا. https://t.co/nG2Fj4Efz9 — SC News (@roadto2022news) September 5, 2021

وأضاف “نعمل مع خلال توفير أماكن آمنة لهؤلاء الشباب والأطفال للتعلم والاستمتاع بممارسة كرة القدم والتعبير عن أنفسهم على الإسهام بدورنا في محاولة التخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين. وترتكز هذه الجهود على سجل الجيل المبهر الحافل بالنجاحات، حيث تركت مبادرات البرنامج أثراً إيجابياً ملموساً في المجتمعات المستفيدة من أنشطته، ونعتزم مواصلة هذا العمل بعد نجاح قطر في استضافة المونديال العام المقبل”.

ومع اقتراب موعد استضافة قطر للنسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط بعد أقل من عام ونصف، يتواصل العمل في قطر للتأكيد على التأثير الإيجابي والإرث الاجتماعي الذي ستخلفه البطولة على المنطقة، والذي سيعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات لأعوام طويلة بعد إسدال الستار على منافسات كأس العالم قطر 2022.