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حلقوا رؤوسهم تضامنا معه.. إشادة واسعة بصنيع عائلة سودانية مع والدهم المصاب بالسرطان

صورة الكاتب الصحفي هاشم كرار بعدما أقدم جميع أفراد أسرته على حلق رؤوسهم (مواقع التواصل)
صورة الكاتب الصحفي هاشم كرار بعدما أقدم جميع أفراد أسرته على حلق رؤوسهم (مواقع التواصل)
4/9/2021-|آخر تحديث: 5/9/202112:53 AM (مكة المكرمة)

حظيت صور للكاتب الصحفي السوداني المقيم  في الدوحة والذي يعمل بجريدة الوطن، بإعجاب واسع على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك بعد أن أقدم أبناؤه وزوجته على حلق رؤوسهم تعبيرا عن تضامنهم معه لتساقط شعره بسبب جرعات العلاج  الكيماوي لمواجهة مرض السرطان.

وكتب الصحفي هاشم كرارعلى حسابه الخاص على موقع فيسبوك، رسالة مؤثرة شكر فيها زوجته وأبناءه على هذا التضامن الذي دفعه للبكاء على حد قوله، كما طمأن أحبابه وأصدقاءه على صحته شاكرا لهم سؤالهم عنه ودعواتهم له.

وقال كرار”أبكتني زوجتي أماني وأولادي أبكوني، من دون اتفاق مسبق بينهم شال كل واحد منهم شعره عن بكرة ابيه! يا.. يا للصلع.. يا لهذا التضامن، الذي يبكي..يبكيني”.

وعبر عدد من الصحفيين والإعلاميين ورواد فيسبوك عن إعجابهم بصنيع عائلة هاشم، وبعثوا أمنياتهم ودعواتهم له بعاجل الشفاء، حيث جاء في بعض الحسابات:

وجاء في بعض الحسابات الأخرى أن الصور توضح أهمية دور العائلة في مساندة بعضها البعض والتي تمثل مرحلة مهمة من مراحل علاج مرض السرطان.

يذكر  أن الصحفي والكاتب والمحلل السياسي السوداني حائز علي بكالوريوس آداب و دبلوم عالي من المعهد العالي للصحافة في بلغراد – يوغسلافيا، كما أن له عدة منشورات أدبية وصحفية.

وهو من أقدم رجال الصحافة  السودانية في العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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