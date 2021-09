درعا.. قوات النظام السوري تقصف الجامع العمري والأحياء المحاصرة بعد فشل الاتفاق ورفض الأهالي للتهجير

نقل مراسل الجزيرة عن مصادر محلية أن ثلاثة مدنيين قتلوا جراء قصف قوات النظام السوري الأحياء المحاصرة في درعا، وذلك بعد أن جددت قوات النظام صباح اليوم قصف أحياء المدينة.

وقالت المصادر إن القصف استهدف بصاروخ أرض أرض الجامع العمري الذي انطلقت منه الثورة السورية عام 2011.

As promised by the regime, the symbolic/historic Al-Omari Mosque was targeted by regime forces.

Note: Regime prominent officers promised that they will destroy the mosque to the ground and loot it if people of #Daraa don't surrender.#DaraaAlBalad #درعا #درعا_البلد #Syria #حوران pic.twitter.com/r6XAYS4HLK

