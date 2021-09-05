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تركيا تدعو اليونان لوضع حد لممارساتها التعسفية بحق المفتين في “تراقيا الغربية”

مفتي مدينة غومولجينا المنتخب إبراهيم شريف (مواقع التواصل)
مفتي مدينة غومولجينا المنتخب إبراهيم شريف (مواقع التواصل)
4/9/2021-|آخر تحديث: 5/9/202112:49 AM (مكة المكرمة)

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الحكومة اليونانية إلى وضع حد لممارساتها التدخلية وسياسات القهر الممنهج تجاه المفتين المنتخبين من قبل الأتراك في منطقة تراقيا الغربية شمال شرقي اليونان.

جاء ذلك في تعليقه عبر موقع تويتر على تغريدة لرئيس المجلس الاستشاري للأقلية التركية في تراقيا الغربية، مفتي مدينة غومولجينا المنتخب إبراهيم شريف.

وكان شريف قد دون  في تغريدته أنه تم  استدعاؤه من قبل السلطة اليونانية للمثول أمام محكمة سيلانيك، في 7 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بتهم استغلال المنصب بسبب مشاركته في مراسم ختان جماعي قبل 5 أعوام في منطقة “ألان كويو”.

وقال شريف: “كان الله في عوننا”.

ودعا تشاوش أوغلو اليونان إلى وقف مثل هذه الممارسات  التمييزية والقهرية التي تنتهك حقوق المفتين المنتخبين من قبل الأتراك في إقليم تراقيا الغربية.

وأضاف تشاوش أوغلو “نقف إلى جانب أبناء جلدتنا في حماية حقوقهم وحرياتهم الدينية النابعة من معاهدة لوزان للسلام”.

وتراقيا الغربية، الواقعة على الحدود الدولية المشتركة بين اليونان وتركيا، هي منطقة تاريخية وجغرافية في جنوب شرق البلقان تضم شمال شرقي اليونان وجنوبي بلغاريا وتركيا الأوربية.

ومنذ العام 1923 تم تقسيمها سياسيا بين بلغاريا وتركيا واليونان، لكنها تعد موطنًا لأقلية تركية عريقة يبلغ تعداد سكانها نحو 150 ألف نسمة.

المصدر : الأناصول + الجزيرة مباشر

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