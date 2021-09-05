بشرى لمحبي الشاي: كوب واحد يعزز قوة الدماغ ويحسن الأداء بالمهام الإبداعية

حان الوقت بالتأكيد لاستخدام براد الشاي! إذ تبين أن شرب كوب من الشاي يعزز القدرات العقلية ويحسن الأداء في المهام الإبداعية وفق دراسة صينية نوّهت لها صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

باحثون بقيادة جامعة بيجين أجروا مجموعة من التجارب لمعرفة إن كان شرب الشاي يحسن بالفعل من قدراتنا لأداء ما يسمى بالتفكير المتقارب، وهو نوع التفكير الذي نستخدمه لحل المشكلات واستنتاج الحل من خلال المنطق.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن شرب الشاي بشكل معتاد ربما يأتي بفوائد معرفية، بالإضافة إلى فوائده الصحية المقترحة والتي تشمل حياة أطول!

أجرى هذه الدراسة عالم النفس (لي وانغ) من جامعة بيجين بالصين وزملاؤه وأوضح “تشير نتائجنا إلى أن الشاي يمكن أن يساعد في تحسين الأداء العقلي عند مواجهة مهمة صعبة بشكل خاص”.

وأضاف أن المشروب “يساعد الناس أيضًا على الاستمرار في هذه المهمة من دون تعب”، كما يشير البحث أيضًا إلى أن من يشربون الشاي باستمرار يرون فوائد معرفية أكبر مقارنة بمن يشربون الشاي في بعض الأحيان.

المشاركون في مجموعة الشاي كانوا أكثر سعادة واهتمامًا بالمهمة

أجرى الباحثون دراستهم على 100 شخص وكلفوهم إما بإكمال مهام ربط الكلمات أو حل الألغاز ذات الدرجات المتفاوتة من الصعوبة.

وتم إعطاء كل شخص أولًا إما كوب من الماء أو كوب من شاي ليبتون الأسود وكلاهما تم تسخينهما إلى درجة حرارة حوالي 108 درجة فهرنهايت (42 درجة مئوية).

ووجد الباحثون أن من يشربون الشاي كان أداؤهم أفضل من أولئك الذين يشربون الماء لدى قيامهم بمهمة إبداعية ذات مستوى عالٍ من الصعوبة.

غير أن فوائد كوب من الشاي التي شوهدت كانت هامشية فقط عندما كان التحدي المطروح على مستوى صعوبة أقل، كما وجد أيضًا أن الشاي مرتبط بالمزيد من حل المشكلات المستمر مع انتقال الأشخاص إلى النصف الأخير من اختباراتهم، وهي ظاهرة أطلق عليها الفريق اسم “تأثير النصف المنقسم”.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن المشاركين في مجموعة الشاي كانوا أكثر سعادة واهتمامًا بالمهمة أكثر من أولئك في مجموعة المياه، وخلصوا إلى أن النتائج لها أهمية عملية مهمة لمن يشاركون في عمل إبداعي أو المعرضين للإرهاق.