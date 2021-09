دراسة: الأخبار الزائفة الأكثر متابعة بنحو 6 أضعاف.. هل يسعى فيسبوك حقا للمصداقية؟

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة نيويورك وجامعة غرونوبل ألب في فرنسا أنه منذ أغسطس/آب 2020 وحتى يناير/كانون الثاني 2021، حصل ناشرو الأخبار الزائفة على ستة أضعاف عدد الإعجابات والمشاركات والتفاعلات التي حصلت عليها مصادر إخبارية جديرة بالثقة أو منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن الأخبار الزائفة على فيسبوك أصبحت مصدر قلق بعد رئاسيات أمريكا لعام 2016 -التي فاز فيها دونالد ترمب- وتمكن مروجوها من كسب جمهور أكبر على المنصة الشهيرة.

لكن دراسة جامعة نيويورك هي واحدة من المحاولات القليلة الشاملة لقياس وعزل تأثير المعلومات المضللة عبر مجموعة واسعة من الناشرين على فيسبوك -كما قال الخبراء- واستنتاجاتها تؤكد بأن المنصة تكافئ أصحاب الحسابات المضللة.

