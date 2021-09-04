“الدعاة الجدد”.. سجال بين علاء مبارك وأشرف السعد وكاتبة يثير سخرية مواقع التواصل المصرية

تفاعل رواد مواقع التواصل في مصر مع تغريدة علاء مبارك -نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك- وذلك في سياق رده على كاتبة مصرية.

وجاءت تغريدات مبارك ردا على سلسلة تغريدات للكاتبة فاطمة ناعوت قالت في إحداها إن “علينا أن نُعيدَ صياغة فهمنا لما ورثناه حتى نكون مؤمنين على حقّ بما نعتقد، لا مجرد تابعين لما ورثنا دون إعمال عقل”.

وقال عدد من رواد مواقع التواصل إن رد علاء مبارك عليها جاء سليما وشاملا، في إشارة إلى تغريدة كتب فيها “العقيدة حضرتك ثابتة لا تقبل تحريف ولا تبديل ولا إعادة صياغة لكن على المختصين تصحيح المفاهيم المغلوطة التى تمس أصول الدين وثوابته فعقيدتنا الإسلامية عقيدة ربانية مصدرها الكتاب والسنة وفهمها يكون بالاعتماد على فهم أهل الصحابة وعلماء الإسلام لأنهم أعمق علمًا وأدق فهمًا لها”.

العقيدة حضرتك ثابتة لا تقبل تحريف ولا تبديل ولا إعادة صياغة لكن على المختصين تصحيح المفاهيم المغلوطة التى تمس أصول الدين وثوابته فعقيدتنا الإسلامية عقيدة ربانية مصدرها الكتاب والسنة وفهمها يكون بالاعتماد على فهم أهل الصحابة وعلماء الإسلام لانهم اعمق علماً وادق فهماً لها. — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) September 3, 2021

وفي تغريدة ثانية، قال مبارك “يعنى ربنا سبحانه وتعالى اختار هذه النخبة العظيمة من البشر من الصحابة علماً وفهماً ودراية لصحبه نبيه -عليه الصلاة والسلام- والتبليغ عنه فآمنوا به وصدقوه واتبعوه وبذلوا كل شيء لنشر دعوة الإسلام فاستحقوا عظيم الثواب وخُلد ذكرهم فى القرآن يُتلى إلى يوم القيامة فنقارن عقولنا بعقولهم!”.

وفي ردها على علاء مبارك، قالت ناعوت إن ما حدث بينها وبينه عبر تويتر “ليس اشتباكًا كما صوّره البعض، لكنه مجرد سوء تفاهم لأن مبارك علّق على جزء صغير من مقال طويل” وفق وسائل إعلام مصرية.

ودخل على الخط رجل الأعمال أشرف السعد، وغرد عبر حسابه في تويتر ردا على علاء مبارك “أختلف معك فى أنك تعتمد على فهم العقيدة على فهم الصحابة وعلماء الإسلام فهم اعتمدوا على عقولهم ونحن لدينا عقول مثلهم لاتختلف عنهم إذا تدبرنا كلام الله والرسول فهو كلام ميسر للجميع سواء عالم أو أمي”.

صباح الخير استاذ علاء كلامك جميل مثلك ومثل المرحوم فخامة الرئيس مبارك لكن اختلف معك فى انك تعتمد على فهم العقيدة على فهم الصحابة وعلماء الإسلام فهم اعتمدوا على عقولهم ونحن لدينا عقول مثلهم لاتختلف عنهم إذا تدبرنا كلام الله والرسول فهو كلام ميسر للجميع سواء عالم أو اُمي — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) September 3, 2021

وسخر رواد مواقع التواصل من السجال خاصة بعد تدخل رجل الأعمال أشرف السعد، معتبرين أن الجدل بينهم يدل على مدى غياب الحوار الديني على مواقع التواصل ليتصدره مبارك وناعوت والسعد.

ليس شرطا أن تكون عالما أزهريا أو فقيها أو من شيوخ الفضائيات حتى تدافع عن الإسلام وثوابته ..الأستاذ علاء مبارك يعطي درسا مجانيا لفاطمة ناعوت و أشرف السعد#علاء_مبارك_يمثلنى pic.twitter.com/RUFNGjGnVo — hazem saleh (@hazemsa04396744) September 4, 2021

علاء مبارك .صدع بما لم يصدع به من يدعون أنهم علماء فى الدين . الذين آثروا السلامة خوفاً من بطش السلطان — ZORRO (@MaherMedoo) September 4, 2021

أشرف السعد الذى تقلب قديما بين مناهج الإخوان والتبليغ والدعوة المبتدعة وحاليا على نهج المعتزلة يقارن عقله بعقل صحابة النبى صلى الله عليه وسلم فيأتيه الرد صاعقا من السيد / علاء مبارك مدافعا عن الصحابة فجزاه الله خيرا ورحم الله والده وغفر له . pic.twitter.com/FWFnpi1Sei — حسين مطاوع (@motawea74) September 4, 2021

علاء مبارك طور من نفسه وسار يحدث الناس عن أفكاره التي اكتسبها من أستاذه ومعلمه المسهوك "عمرو خالد" والعجيب والأعجب والغريب والأغرب جميع خفافيش الظلام وعناصر التنظيم والموتورين والغوغائيين يؤيدون كلامه وكأنه أحد العلماء والدعاه، وضحت نوايا علاء واتضح مايحمله من كُره للدوله وللرئيس — Hany Salem (@Hany_Salem5555) September 4, 2021