سيعبر عن امتنانه العميق لقطر.. بلينكن يزور الدوحة ويجري محادثات بشأن أفغانستان

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه سيسافر إلى الدوحة يوم غد الأحد للاجتماع بمسؤولي دولة قطر وتوجيه الشكر لهم على ما قدموه من مساعدة خلال عملية الإجلاء من أفغانستان.

وأعلن بلينكن أنه سيتوجه إلى قطر التي تستضيف الدبلوماسيين الأمريكيين المكلفين بملف أفغانستان وحيث تُجري المحادثات بين المجتمع الدولي وطالبان.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه سيعبر عن امتنانه العميق لقطر نظرًا لدورها في إجلاء الأجانب من أفغانستان وكذلك الأفغان المعرضين للخطر.

On September 5, I will depart for Doha, Qatar and Ramstein, Germany. This trip will underscore the importance of cooperation on Afghanistan and allow me to thank our staff and German and Qatari friends for their efforts in supporting the largest airlift in history.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 3, 2021