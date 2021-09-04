لبنان.. أزمة الدواء حديث منصات التواصل والجيش يوثّق عمليّات دهم مستودعات (فيديو)

مع استمرار الأزمة اللبنانية، أصبح البحث عن الأدوية عادة يومية لآلاف المواطنين اللبنانيين لا سيما مع ندرة عدد منها، وعلى رأسها أدوية الأمراض المزمنة، وما زاد الأمور تعقيدًا شح النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد تلك العلاجات المهمة.

وعبّر رواد منصات مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان عن غضبهم واستيائهم من سوء الأحوال التي وصل إليها القطاع الطبّي، في ظلّ تخزين بعض المحتكرين للأدوية بغرض بيعها بأسعار مرتفعة دون مراعاة الظروف الصحية للمرضى.

وغردت إحدى الناشطات عبر تويتر ” كل صيدلي بدافع عن أصحاب كارتيلات الأدوية المحتكرين بكون خايف على مصالحه ومشارك معهم أو مستفيد منهم وخايف يجي الدور”.

كل صيدلي بدافع عن اصحاب كارتيلات الادويه المحتكرين للادويه بكون خايف على مصالحه ومشارك معهم او مستفيد منهم وخايف يجي الدور .#لبنان_ليس_بخير — salam Boussi (@SalamBoussi) September 2, 2021

ووسط طوابير الذل التي تواجه المواطن اللبناني كل يوم ترى بعض المشهورين يضعون صورًا وفيديوهات على موقع إنستغرام وكأن لبنان لا يعنيهم بظروفه الحالية..ناس ترقص وتستعرض ثراءها وناس تموت لعدم توفر الدواء لها ..يا عيب الشوم .. — 🇱🇧May Mezher🇱🇧 (@mayam701) September 2, 2021

بينما تساءلت أخرى “لماذا أنتم صامتون يا شعب لبنان وعن ماذا أنتم صامتون عن حالة العذاب التي تعيشونها بينما زعماؤكم لديهم الدواء والغذاء والمحروقات والكهرباء ولقد عملوا منكم عبيد”.

لماذا انتم صامتون يا شعب لبنان

وعن ماذا انتم صامتون عن حالة العذاب التي تعيشونها بينما زعمائكم لديهم الدواء والغذاء وامحروقات وكهرباء ولقد عملوا منكم عبيد

لماذا انتم صامتون على استغلالكم واهانتكم وتدميركم ان سكوتكم عن ما يفعلوه بكم علامة رضى

السكوت هو علامة العجز والخنوع#وبس_ه — Madame Kanaan (@kanaan216) September 4, 2021

وغرّد رئيس لجنة الصحة النيابية عصام عراجي “الظاهر عملية تشكيل الحكومة طلعت طبخة بحص، مكانك راوح. انقطاع كبير بالأدوية والمستلزمات الطبية وعلى سعر دولار السوق، ومرضى مش قادرين يدفعوا التكاليف الخيالية لفاتورة الاستشفاء وحرب المحطات والخبز. وطوابير المهاجرين بالمطار. وغلاء فاحش. قلة مسؤولية موصوفة هدفها تدمير البلد ونظامه”.

الظاهر عملية تشكيل الحكومة طلعت طبخة بحص،مكانك راوح.

انقطاع كبيربالادوية والمستلزمات الطبية وعلى سعر دولار السوق، ومرضى مَش قادرين يدفعوا التكاليف الخيالية لفاتورة الاستشفاء وحرب المحطات والخبز.وطوابير المهاجرين بالمطار.وغلاء فاحش.

قلة مسؤولية موصوفة هدفها تدمير البلد ونظامه — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) September 2, 2021

ومنذ 2020، بدأت ملامح أزمة نقص أدوية في السوق المحلية بسبب عدم توافر الدولار اللازم للاستيراد، حالها حال القمح والوقود بأنواعه.

وفي الآونة الأخيرة، يداهم الجيش اللبناني مستودعات تخزّن فيها كميات كبيرة من الأدوية لبيعها على سعر سوق السوداء.

ونشر الجيش اللبناني عبر تويتر مقاطع مصوّرة توثّق عمليّة الدهم التي ينفذها.

الجيش دهم مستودع أدويه في منطقة الروشة والزم اصحابه ببيعها خلال ٤٨ ساعة وذلك بناءً على طلب وزارة الصحة العامة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/X9QruvhK4w — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 1, 2021

الجيش دهم مستودع أدويه في منطقة الاشرفية والزم اصحابه ببيعها خلال ٤٨ ساعة وذلك بناءً على طلب وزارة الصحة العامة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/mQmk8hCqdw — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 1, 2021

والشهر الماضي، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن ضبط أطنان من أدوية مخبأة في مستودعات وسط وجنوب البلاد، في وقت تعاني فيه بيروت من نقص حاد في الأدوية.

وأمر حسن ببيع الأدوية الموجودة للمواطنين والصيدليات ولا سيما حليب الأطفال والأدوية الضرورية بحضور جهاز التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة العامة.

انا كتير زعلانة ومش بايدي،زعلانة عا بلدي ،زعلانة عل المرضى يللي مش قادرين يتطببوا،زعلانة عل الناس يللي ما معا تاكل وما عندا كهربا وما معا تعبي بنزين !

يلعن الساعة اللي شفنا وجوهكن كلكن،رح نموت وبعدنا عم نشوف نفس الوجوه كل يوم وأكتر شي يلعن الساعة اللي رجع فيا ميشال عون عا لبنان — Elissa (@elissakh) September 2, 2021

٣/٤ من صيدليات لبنان ينخرها الفساد….

هلق بدك تقنعني انو الصيدليات مش مخزنة ادوية؟

اذا الشعب نفسو مخزن ادوية بدهاش الصيدليات تخزن…!!…

المهم بتبرم صيدليات لبنان كلو على دوا ما بتلاقي….

اقفلوا هذه الدكاكين.

ملاحظة:بالنسبة لشركات الادوية انا مع نسفها بالمتفجرات… — Mohamad chehadeh (@mohamadMHC) September 1, 2021

وفي السياق، أعربت مسؤولة أممية، اليوم السبت، عن استغرابها من “عدم مبالاة” المسؤولين اللبنانيين بحالة الشعب في البلاد الذي يعاني أوضاعاً معيشية صعبة.

جاء ذلك وفق الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا خلال لقائها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي الصيفي في بلدة الديمان (شمال) بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقالت فرونتسكا إنها “تستغرب من عدم مبالاة المسؤولين بحالة الشعب الذي يعاني جراء الوضع المعيشي الصعب”.

ونقلت الوكالة عن الراعي إشادته “بالمبادرات التي تقوم بها الأمم المتحدة تجاه لبنان”، معربا عن أمله “بالمزيد من الدعم ليتمكن المواطن اللبناني من الصمود في وجه الازمات التي يعيشها”.

وبعد اللقاء أشارت فرونتسكا في تصريح للصحفيين إلى “حاجة لبنان لحلول عاجلة وخاصة تشكيل الحكومة”، مؤكدة أن الأمم المتحدة “ستواصل دعم لبنان”، وفق المصدر ذاته.

الراعي عرض مع فرونتسكا التعاون بين لبنان والامم المتحدة

السنيورة: حريصون على إيجاد طروحات جامعة توقف الانهيار وتحقق الانقاذ https://t.co/OZMOtnMpYf — National News Agency (@NNALeb) September 4, 2021

وجراء خلافات سياسية يعجز المسؤولون اللبنانيون عن تشكيل حكومة جديدة منذ أكثر من عام، لتضع حداً للانهيار الاقتصادي، وتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة التي استقالت عقب 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت وقع في 4 من أغسطس/آب 2020.

ويعاني لبنان منذ أواخر 2019 أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى انهيار مالي وفقدان الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى فضلاً عن ارتفاع قياسي في معدلات الفقر والبطالة.