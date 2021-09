بعدما أثارت جدلا.. “آبل” تؤجل العمل بأدواتها الجديدة لحماية الأطفال من المواد الإباحية

أعلنت شركة (آبل) أنها ستؤخر بدء العمل بأدواتها الجديدة المخصصة لحماية الأطفال من المواد الإباحية التي أثارت الجدل بسبب التخوف من تأثيرها سلبًا على ميزة الخصوصية في أجهزتها وخدماتها.

وأوضحت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية أنها قررت إعطاء وقت إضافي خلال الأشهر القليلة المقبلة لجمع التعليقات وإجراء التحسينات قبل توفير هذه الوظائف المهمة المخصصة لحماية الأطفال.

وكتبت المجموعة على موقعها الإلكتروني “استنادًا إلى التعليقات الواردة من الزبائن ومجموعات الدفاع عن الحقوق والباحثين وسواهم، قررنا إعطاء وقت قبل توفير هذه الميزات”.

Remember all the tweets about @Apple's insane #spyPhone proposal? Don't ever let anyone tell you that there's nothing you can do when a company announces a plan to screw you.

This is a HUGE victory, but remember: this thing isn't dead yet. Be ready to fight if it comes back. https://t.co/MMBYwiw1Vi

— Edward Snowden (@Snowden) September 3, 2021