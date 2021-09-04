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انطلاق أولى الرحلات الداخلية من مطار كابل بعد نجاح الفريق القطري في إعادة تشغيله

انطلاق أول رحلة داخلية في مطار كابول 4 أغسطس (الأناضول)
انطلاق أول رحلة داخلية في مطار كابول 4 أغسطس (الأناضول)
4/9/2021-|آخر تحديث: 4/9/202105:44 PM (مكة المكرمة)

أكد مراسلو الجزيرة في أفغانستان، استئناف تسيير الرحلات الداخلية لمطار كابل بعد نجاح الفريق الفني القطري في إنجاز الإصلاحات الفنية واللوجستية اللازمة لإعادة تشغيله.

وانطلقت أول رحلة داخلية من مطار كابل إلى مزار شريف كما انطلقت رحلة أخرى إلى هرات، بعدما نجح الفريق القطري في إعادة تأهيل المطار وإصلاح برج المراقبة وتسيير الرحلات المحلية بشكل آمن.

بدوره، قال السفير القطري في أفغانستان سعيد مبارك الخيارين إن الفريق الفني القطري عمل لمدة 5 أيام متواصلة ونجح في إعادة تشغيل مطار كابل بشكل جزئي.

وأضاف للجزيرة، أن الفريق القطري تمكن من إصلاح الرادار وبرج الاتصالات والمدرج وتأمين الأمن داخل وخارج المطار. وكان مصدر في حركة طالبان قد قال إن فريقًا فنيًا قطريًا قام بإصلاح ونصب رادار في المطار عطّلته القوات الأمريكية قبيل انسحابها.

وأشار السفير القطري إلى بدء وصول الرحلات المخصصة للمساعدات والإغاثات الإنسانية من جميع أنحاء العالم، وعلى رأسها خامسة طائرة قطرية تحمل 15 طنًا من المساعدات الغذائية، مشيرا إلى أن الرحلات الإنسانية ستستمر خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن العمل جار من أجل إصلاح باقي الأمور الفنية الأخرى، وأنه سيتم تشغيل الرحلات الدولية “قريبًا”، مشيرا إلى تسيير رحلتين مدنيتين داخليتين للطيران الأفغاني اليوم إلى مزار شريف وقندهار.

وأمس الجمعة، حطت في مطار كابل طائرة قطرية كان على متنها مطلق القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، ونقلت الطائرة معدات وآليات للمساهمة في إعادة تشغيل المطار بعد تقييم فني له.

وقال القحطاني إنه سيبحث مع حركة طالبان قضية الانتقال السلس للسلطة والتسوية السياسية، موضحا أن زيارته تهدف لتحقيق تأمين سلامة الملاحة الجوية وفتح ممرات إنسانية آمنة لدخول المساعدات عبر مطار كابل وغيره وضمان حرية التنقل والسفر.

يأتي ذلك بينما تتفاوض المنظمات الإنسانية في الكواليس مع حركة طالبان بهدف مواصلة أنشطتها داخل أفغانستان التي باتت على شفير “كارثة إنسانية” محتملة بينما تخيّم الضبابية على الوضع الاقتصادي والمالي.

ويستضيف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعًا رفيع المستوى في 13 من سبتمبر/ أيلول الجاري للبحث في زيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستان، حسبما أفاد المتحدث باسمه أمس الجمعة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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